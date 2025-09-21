Kasımpaşa-Fenerbahçe maçına damga vuran an: GFB'den beklenmedik tezahürat | VİDEO

Süper Lig 6. haftasında oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında dikkat çeken anlar yaşandı. Sadettin Saran'ın seçim zafer sonucu alan sarı-lacivertli taraftarlar, tezahüratıyla sosyal medyada ses getirdi. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında sarı-lacivertli tribünlerden yapılan tezahürat damga vurdu.
Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ın zafer sonucu stadyumda büyük sevinçle karşılandı.
Deplasman tribünde yer alan Ali Koç'a yakınlığıyla bilinen Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, maçın 25. dakikasında “Oley-oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran!” tezahüratında bulundu.