SÜPER LİG

Kayserispor Trabzonspor canlı skor

Kayserispor Trabzonspor (CANLI)

Trabzonspor, Süper Lig’in son haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor ile ligde 46. kez karşılaşacak. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililerin 28-7 üstünlüğü bulunuyor. Kayserispor-Trabzonspor canlı anlatımını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Haber Merkezi İHA
Kayserispor-Trabzonspor

Kayserispor-Trabzonspor

Üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluktan olan Trabzonspor’da bitime bir hafta kala ikincilik koltuğu da tehlikede. Yaşanan puan kayıpları sonrası morallerin bozulduğu bordo-mavililerin üçüncü DG Sivasspor ile arasındaki puan farkı 2’ye indi. Ligin 34’üncü haftasında Sivasspor Göztepe’yi yener, Trabzonspor ise Kayserispor deplasmanında kaybederse, bordo-mavililer ikincilik koltuğundan da olacak. Bu ihtimalin önüne geçmek isteyen bordo-mavililer, Kayseri deplasmanından mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

46. randevu

Kayserispor ile Trabzonspor Süper Lig tarihinde 45 kez karşılaştı. Bu maçlarda bordo-mavililer, 28 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar da 7 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 10 maç ise berabere bitti. Trabzonspor 86 gol atarken, Kayserispor ise 46 kez gol sevinci yaşadı. Sezonun ilk yarısında maçı bordo-mavililer 6-2 kazanmıştı.

İlk 11'ler

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravets

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Kayseri’de de Trabzonspor üstü

İki takım arasında Kayseri’de oynanan 22 maçta da Trabzonspor’un üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililerin 10 galibiyeti bulunurken ev sahibinin ise 6 galibiyeti bulunuyor. 6 maçta ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Bordo-mavililer attığı 27 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü.

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrılmıştı.
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrılmıştı.

En son galibiyeti 7 yıl önce

Trabzonspor’u konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanamayan Kayserispor bu maçlarda 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip rakibine karşı son iç saha galibiyetini 2012-2013 sezonunda Robert Prosinecki yönetiminde 2-1’lık skor ile elde etmişti.

Newton’un ilk sınavı

Trabzonspor’da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Yardımcı Antrenör Eddie Newton da bu maçla birlikte ilk sınavını verecek. Newton’un Kayserispor mücadelesi öncesi yapılan son antrenmanda yedek ağırlıklı bir kadro denediği, bazı değişiklikler yapacağı öğrenildi. 29 Temmuz’da Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını da düşünen bordo-mavililer ligi ikinci bitirme noktasında Kayserispor ile oynayacak olan müsabakaya büyük önem veriyor. Bu karşılaşmada ideale yakın bir 11 ile sahaya çıkması beklenen Newton’un performansı da merak ediliyor.

  • Kayserispor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  • Süper Lig’in son haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Kadir Has Stadyumu’nda bugün saat 21.00’de oynanacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beINSports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de kader haftası: Ateş hattı yanıyor
Süper Lig'de kader haftası: Ateş hattı yanıyor

Süper Lig'de son haftaya girilirken, Medipol Başakşehir şampiyonluğunu ilan etti. Süper Lig'den küme düşen ilk takımda Ankaragücü oldu. Henüz Süper Lig'den düşecek diğer iki takım belli olmadı. Bugün oynanacak son hafta karşılaşmalarıyla birlikte küme düşen takımlar belli olacak.Ateş hattında puanlar birbirlerine çok yakın33. hafta itibariyle 18. sırada yer alan Ankaragücü'nün 29 puanı bulunuyor. 17. sırada bulunan Kayserispor ise 32 puanda bulunuyor. Ateş hattında yer alan Malatyaspor ise 32 puanla 16. sırada yer alıyor.Süper Lig'de küme düşecek takımlar belli oluyorLig de son 3 sırada bulunan takımların yanı sıra birçok takımda ateş hattında bulunuyor. 15. sırada bulunan Rizespor 35 puanda yer alıyor. 14. sıradaki Denizlispor'un puanı 35. Küme düşen takımın belirlenmesi için birçok faktör varRizespor'un ve Denizlispor'un oynayacakları karşılaşmalarda 1 puan almaları halinde Malatyaspor ve Kayserispor otomatik olarak küme düşecek. Fakat Rizespor ve Denizlispor'un yenilmeleri, aynı zamanda Kayserispor ve Malatyaspor'un rakiplerini yenmesi durumunda birbirleriyle olan maçların skorlarına göre küme düşen takımlar belli olacak. Eğer 4 takım birden 35 puanda olursa, küme düşen son iki ekip Yeni Malatyaspor ve Denizlispor olacak.Şampiyon BaşakşehirTFF 1. Lig'den Süper Lig'e direkt yükselen son takım belli oldu

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