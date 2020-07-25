SÜPER LİG

Kayserispor-Trabzonspor maçında tartışılan an: Gol çizgisi teknolojisi arandı

Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan kritik maçta ev sahibi ekip, ilk yarıda önemli bir fırsat yakaladı. Pedro Henrique yakaladığı pozisyonda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Ancak sarı kırmızılı ekipte futbolcular, kaleci Çakır'ın topu çizginin içerisinden çıkarttığını iddia etti. Ekranlara gelen pozisyon tekrarı sosyal medyada tartışma çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Çakır

Cüneyt Çakır

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi içerisinde olan Kayserispor'un Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında kritik bir pozisyon yaşandı.

Pedro Henrique'nin yakaladığı pozisyonda iki kritik kurtarış yapan Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. Ancak ev sahibi ekibin futbolcuları, milli kalecinin ikinci kurtarışının çizgi içerisinden olduğunu öne sürdü.

VAR'dan incelenen pozisyonda gol kararı çıkmadı. Sosyal medyayı ikiye bölen pozisyonda 'neden gol çizgisi teknolojisi uygulan mıyor?' soruları soruldu.

Bilindiği üzere Türkiye Süper Ligi'nde gol çizgisi teknolojisi maçlarda kullanılmıyor. Bu tip pozisyonlar VAR'daki görüntülerle inceleniyor.

Kayserispor-Trabzonspor maçında tartışma çıkartan pozisyon.
Kayserispor-Trabzonspor maçında tartışma çıkartan pozisyon.

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