Kayserispor-Trabzonspor maçında tartışılan an: Gol çizgisi teknolojisi arandı

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi içerisinde olan Kayserispor'un Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında kritik bir pozisyon yaşandı.

Pedro Henrique'nin yakaladığı pozisyonda iki kritik kurtarış yapan Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. Ancak ev sahibi ekibin futbolcuları, milli kalecinin ikinci kurtarışının çizgi içerisinden olduğunu öne sürdü.

VAR'dan incelenen pozisyonda gol kararı çıkmadı. Sosyal medyayı ikiye bölen pozisyonda 'neden gol çizgisi teknolojisi uygulan mıyor?' soruları soruldu.

Bilindiği üzere Türkiye Süper Ligi'nde gol çizgisi teknolojisi maçlarda kullanılmıyor. Bu tip pozisyonlar VAR'daki görüntülerle inceleniyor.