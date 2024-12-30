Kayserispor’da 3 yönetici istifa etti

Kayserispor’daki yöneticilik serüvenine Ali Çamlı ile başlayan isimlerden Ali Hızar, Yeşim Akpınar ve Mustafa Yücel de istifa kararı aldı. Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Avrupa Sorumlusu Ali Hızar, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından istifa kararını duyurdu.