Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 29. haftada sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Kayserispor, 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.