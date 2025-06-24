Kayserispor'da Markus Gisdol'un yardımcıları belli oldu

Teknik Direktör Markus Gisdol, yeni sezonda 8 yardımcı antrenör ile Kayserispor’u başarıya taşımaya çalışacak. Sarı kırmızılı takım ile 2 yıllık sözleşme yapan Alman teknik direktör 2’si yabancı olmak üzere 8 yardımcı ile başarı için çaba sarf edecek. Kayserispor Teknik Direktörü Gisdol’e yeni sezonda Guido Kandziora, Mustafa Ünal, Jakob Braun, Bora Sevim, Hamit Sayıcı, Murat Yüksel, Mustafa Cebel Torun ve Kemal Dulda yardımcılık yapacak. Kayserispor’da yardımcı antrenörlerin görevleri şu şekilde;