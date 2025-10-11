Kerem konusunda yaptırım olmalı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park’ta gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu. Sarıkırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz ile Mauro Icardi'nin sözleşmelerine değinen Özbek, “Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Kendisi çok değerli bir oyuncu. Icardi'nin son senesi. O da bize çok büyük değer kattı. Çok önemli bir oyuncu. Bu sezonda da aynı katkıyı takıma verecektir. Yeni sözleşme yapılıp yapılmaması bugünün konusu değil. Kulüp, sezon ortasına doğru bu konuyla ilgili karar verebilir” ifadelerini kullandı.

Eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile yaptığı sözleşme hakkında da konuşan Başkan Özbek, “Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Fenerbahçeli bir yöneticinin yaptığı açıklama, olaya aleniyet kazandırmıştır. Bizzat kendi ağzından kulüp olarak nasıl bir sözleşme yaptıklarını açıkladılar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sözleşmelerle ilgili ne kadar hassas olduğunu daha önce ifade etmişti. Bunun da takipçisi olacağını defalarca belirtti” dedi. Yaptırım olması gerektiğini dile getiren Özbek, “Bu tip uygulamaların, UEFA ve FIFA nezdinde yaptırımları oluyor. Bunun canlı örnekleri var. UEFA, geçtiğimiz yıllarda İngiltere ve Fransa'da bazı kulüplere yaptırım uyguladı. Federasyon başkanımızın, bu konunun üzerine ciddiyetle eğileceğini düşünüyorum. Bundan sonrasını izleyeceğiz. Bu konunun Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendirdiğini düşünüyorum” sözlerini sarf etti.