Kocaelispor - Beşiktaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.





Siyah-beyazlılar, oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve haftaya 43 puanla 4. sırada giriş yaptı.Süper Lig'de bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Körfez ekibi ise çıktığı 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, topladığı 30 puanla 8. sırada kendine yer buldu.





Sergen Yalçın'ın ekibi, deplasmanda kazanarak gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor. Kocaelispor ise kendi seyircisi önünde rakibinden puan ya da puanlar almanın peşinde.









Beşiktaş'ta 3 eksik





Siyah-beyazlılarda Kocaelispor karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.





Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada formasından uzak kalacak.





Ceza sınırındakiler





Beşiktaş'ta iki oyuncu Kocaelispor maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.





Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Kocaelispor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı olacak.





Öte yandan sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da ceza sınırında yer alan oyunculardan biri olarak göze çarpıyor.





Sergen Yalçın takımının başında yer alamayacak





Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı teknik direktör Sergen Yalçın, Kocaelispor karşısında takımının başında yer alamayacak.





Göztepe maçında bu sezon ligdeki dördüncü sarı kartını gören 53 yaşındaki teknik direktör, Kocaeli deplasmanında kulübede görev yapamayacak.





Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz'ın mücadelede Sergen Yalçın'ın yerine yedek kulübesinde siyah beyazlı ekibe taktik vermesi bekleniyor.





Muhtemel 11'ler





Kocaelispor: Gökhan, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Muharrem, Linetty, Keita, Show, Agyei, Churlinov, Serdar.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Felix, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cengiz, Olaitan, Cerny, Oh.







