Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, Kocaelispor'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılı takım, rakibine 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Galatasaray bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, 45. dakikada Agyei'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçta kalan dakikalarda gol olmadı ve Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım puanını 14'e yükseltti, sarı-kırmızılılar ise 29 puanda kaldı.
Kocaelispor - Galatasaray maçı 11'leri
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
3. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında altıpas içindeki Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
14. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Agyei'nin ara pasında savunmadan seken top, Tayfur Bingöl'ün önünde kaldı. Kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan Tayfur'un şutunda, Uğurcan topu önledi. Boşta kalan topla buluşan Linetty'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
21. dakikada ceza sahası dışından Serdar Dursun'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.
39. dakikada ceza sahası içindeki Osimhen'in vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Jovanovic kornere çeldi.
45. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sağ taraftan topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Agyei'nin yerden yakın direğe doğru vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmayınca maç Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.