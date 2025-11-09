Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, 45. dakikada Agyei'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçta kalan dakikalarda gol olmadı ve Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım puanını 14'e yükseltti, sarı-kırmızılılar ise 29 puanda kaldı.