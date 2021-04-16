Konya'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Alınan bu beraberliğin ardından Konyaspor puanını 41'e, Kayserispor ise 34'e yükseltti.
Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
6 maçtır kazanamıyor
Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Kayserispor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Son olarak deplasmanda Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Kayserispor, o karşılaşmadan sonra oynadıkları 6 maçta, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.