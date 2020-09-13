SÜPER LİG

Konyaspor'un yeni teknik direktörü kim oldu?

Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi. Bülent Korkmaz, kendinden habersiz 'forvet' transferi yapıldığı gerekçesiyle görevinden ayrılmıştı.

Haber Merkezi AA
İsmail Kartal daha önce Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

İsmail Kartal daha önce Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Bülent Korkmaz'ın sürpriz bir şekilde istifa etmesinin ardından Konyaspor'un yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu.

  • Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İttifak Holding Konyasporumuz teknik direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

BÜLENT KORKMAZ: FORVETE BENDEN HABERSİZ TRANSFER YAPILDI

Yazılı açıklama yapan Bülent Korkmaz, "Ben hayatım boyunca her şeyi mücadele vererek, savaşarak ve tırnaklarımla kazıyarak elde ettim. Benim karakterimde hiçbir zaman mücadeleden ve zorluklardan kaçmak yoktur. Eğer ben geçen sene, içimizden birileri dahi 'Bu takım küme düştü.' dediği dönemde, haklı birçok mazeret ve sebebim olmasına rağmen, yaşana o sıkıntılı dönemde fırtınalı ortamda gemiyi terk etmediysem, gemiyi limana sağsalim yanaştırdıktan sonra şu an görevi bırakıyorsam, birçok sebebi var. Bunları da Konyaspor Kulübü Başkanı Sayın Hilmi Kulluk'la paylaştım." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, ayrılma kararı alması hakkında, "Bugüne kadar yapılan transferlerimizde birlikte karar vererek, Ibrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirbağ'ı aldık. En önemli sebep, geçen yıl en büyük sıkıntı yaşadığımız mevki olan forvette, transferin onayım ve bilgim dışında gerçekleşmesidir. Başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere, taraftara ve emeği geçen herkese teşekkür eder, Konyaspor camiasına yürekten başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.


Bülent Korkmaz'ın neden istifa ettiği ortaya çıktı
Bülent Korkmaz'ın neden istifa ettiği ortaya çıktı

Süper Lig'de ilk haftayı bay geçecek olan Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, yaptığı istifa açıklamasıyla yeşil-beyazlı kulüpten ayrıldığını duyurdu. Korkmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi;"Ben hayatım boyunca kazandığım her şeyi mücadele ederek, savaşarak ve tırnaklarımla kazıyarak elde ettim. Benim karakterimde hiçbirzaman mücadeleden ve zorluklardan kaçmak yoktur. Eğer ben geçen sene içimizden birileri dahil 'bu takım kümeye düştü' dediği dönemde, haklı birçok mazeret ve sebebim olmasına rağmen yaşanan o sıkıntılı dönemde fırtınalı ortamda gemiyi terk etmediysem, gemiyi limana sağ salim yanaştırdıktan sonra şu an görevimi bırakmamın birçok sebebi var bunları da Konyaspor Kulübü Başkanı Sn. Hilmi Kulluk'la paylaştım. Ama bu sebeplerimden en önemlisi bugüne kadar yapılan transferlerimizi birlikte karar vererek Ibrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirbağ transferlerini gerçekleştirdik. En önemli ve geçen yıl en büyük sıkıntı yaşadığımız mevki olan santrfor transferin de onayım ve bilgim dışında transferin gerçekleşmesidir. Başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere, taraftara ve emeği geçen herkese teşekkür eder, Konyaspor camiasına yürekten başarılar dilerim."Konyaspor Kulübü, dün santrfor mevkisinde forma giyen Arnavut oyuncu Sokol Cikalleshi ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.Konyaspor, geçtiğimiz sezon Akhisarspor forması giyen Sokol Cikalleshi&#39;yi transfer etti pic.twitter.com/sgQXyqHviP&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 11, 2020

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