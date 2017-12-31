Kral farkını hissettirdi

Süper Lig'in ilk yarısını 14 golle tamamlayarak Göztepeli Adis Jahovic ve Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile krallık yarışında zirvede yer alan Burak Yılmaz, tek başına Trabzonspor'un geçen sezonun ilk devresinde attığı kadar gol kaydetti. Ligde ilk yarının son haftasında Kardemir Karabükspor ile yapılan maçta rakip fileleri havalandırarak gol sayısını 14'e yükselten 32 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımın geçen sezonun ilk devresinde attığı gol sayısına ulaştı. Sezon başında Çin'in Beijing Guoan ekibinden tekrar Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz, ilk yarıda 14 karşılaşmada forma giyip takımının en golcü oyuncusu olurken, maç başına 1 gol attı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ilk yarıdaki 3 müsabakada forma giyemeyen, bir maçı da yarıda bırakan golcü futbolcu, 14 karşılaşmada bin 176 dakika görev yaparken, 84 dakikaya 1 gol sığdırdı.

18 PUANA KATKI YAPTI

Milli futbolcu, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor ve Antalyaspor maçlarında ikişer, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında da birer gol kaydetti. Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın gol attığı 9 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan elde etti. Deneyimli futbolcu, Karadeniz ekibinin ligde topladığı 29 puanın 18'ine attığı gollerle katkıda bulundu. Burak Yılmaz, Trabzonspor'da gollerin yüzde 42'sini kaydetti. Bordo-mavili futbolcu, sezonun ilk yarısında 33 kez fileleri havalandıran Trabzonspor'un gollerinin yarısına yakınına imza attı.

Aziz Behich sesleri

Bursa’da ligin ilk yarısında attığı gollerle transferin gözde isimleri arasına giren sol bek oyuncusu Aziz Behich için Trabzonspor’un nabız yokladığı öğrenildi. Süper Lig’in ilk yarısında çıktığı 15 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bursaspor’un sol bek oyuncusu Aziz Behich’in ismi birçok kulüple anılıyor. Galatasaray’ın gündeminde olduğu iddia edilen 27 yaşındaki oyuncu için bordo-mavili kulübün ısrarcı olduğu belirtildi.

Bayburt'a salon müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı Olağan Kongresi için Bayburt'a geldiğinde verdiği en az 3 bin kişilik spor salonunun yapımı için çalışmalara başladıklarını belirtti. Aşkın Bak yaptığı açıklamada, "Ben talimatı aldım ve hazırlıklarımızı yaptık. Biz hazırız, hemen ihalesine çıkıp başlayacağız” dedi. Bak, kentte çeşitli programlara katılacaklarını ve sahada incelemelerde bulunacaklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, il başkanlığı kongresi için Bayburt'a geldiğinde en az 3 bin kişilik spor salonu sözü vermişti. Ben talimatı aldım ve hazırlıklarımızı yaptık. Yerine bakacağız. Biz hazırız, hemen ihalesine çıkıp başlayacağız. Sayın Bakanımız, uygun yer olduğunu ifade etti, oralarda incelemelerde bulunacağız" diye konuştu.

