Kruse ve Babel İstiklal Marşı'nı okudu

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele öncesinde gerçekleştirilen seremonide Galatasaraylı oyuncu Ryan Babel ve Fenerbahçeli oyuncu Max Kruse İstiklal Marşı'nı okudu. Yıldız oyuncuların İstiklal Marşımıza eşlik etmesi futbolseverlerin beğenisini aldı.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Lemina, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao.

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat

Max Kruse 5 maç 4 asist

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Max Kruse, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun önerisiyle 2010-2011 sezonu 26'ncı haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyerek kendisini derbiye hazırladı.

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 asist yaparak asist krallığında zirvede yer alan Alman futbolcu, Galatasaray karşısında skor bulmak istiyor.