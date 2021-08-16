Kullandığı penaltı sonrasında isyan etti: Ömür boyu penaltı atması yasaklansın

GZT Giresunspor-Galatasaray maçında kazanılan penaltı atışını gole çeviremeyen Mbaye Diagne'ye en sert eleştiri futbol yorumcusu Erman Toroğlu'dan geldi.
Toroğlu, kazanılan tüm penaltı atışlarında topu istemesi konusunda Diagne'yi eleştirirken kaçırdığı penaltı atışı sebebiyle Senegalli forvete penaltı attırılmaması gerektiğini savundu. Tecrübeli futbol adamı golcü futbolcu için "Diagne'nin teknik direktörü olsam ömür boyu penaltıyı yasaklarım" ifadesini kullandı.
- Öte yandan Diagne, ilk yarısı 2-0, Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanan GZT Giresunspor maçında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Senegalli forvet kaçırdığı penaltı sonrasında kazanılan diğer penaltı atışını ise yeni transfer Cicaldau'ya bıraktı.