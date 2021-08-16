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Kullandığı penaltı sonrasında isyan etti: Ömür boyu penaltı atması yasaklansın

Galatasaray'ın GZT Giresunspor ile oynadığı Süper Lig maçında Mbaye Diagne'nin penaltı atışından yararlanamaması tartışma çıkardı. Futbol yorumcusu Erman Toroğlu konuyla ilgili dikkat çekici bir çıkış yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kullandığı penaltı sonrasında isyan etti: Ömür boyu penaltı atması yasaklansın
Mbaye Diagne, Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk golünü atan isim oldu.

GZT Giresunspor-Galatasaray maçında kazanılan penaltı atışını gole çeviremeyen Mbaye Diagne'ye en sert eleştiri futbol yorumcusu Erman Toroğlu'dan geldi.

Toroğlu, kazanılan tüm penaltı atışlarında topu istemesi konusunda Diagne'yi eleştirirken kaçırdığı penaltı atışı sebebiyle Senegalli forvete penaltı attırılmaması gerektiğini savundu. Tecrübeli futbol adamı golcü futbolcu için "Diagne'nin teknik direktörü olsam ömür boyu penaltıyı yasaklarım" ifadesini kullandı.

  • Öte yandan Diagne, ilk yarısı 2-0, Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanan GZT Giresunspor maçında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Senegalli forvet kaçırdığı penaltı sonrasında kazanılan diğer penaltı atışını ise yeni transfer Cicaldau'ya bıraktı.
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