Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Medicana

Kupa Voley 2025 finalinde Fenerbahçe Medicana karşılaştığı Halkbank'ı 25-19, 25-23, 25-17'lik setler sonucu 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley 2025 finalinde karşılaştığı Halkbank'ı 25-19, 25-23, 25-17'lik setler sonucu 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Kupayı kazanan Fenerbahçe, CEV Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.
FENERBAHÇE MEDICANA: Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Ngapeth, Baturalp Burak Güngör (L), Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga, Caner Dengin(L),
HALKBANK: Yunus Emre Tayaz, Maa, Kooy, Sercan Yuksel Bidak, Lagumdzija, Volkan Döne (L), Hidalgo, Deniz Ivgen (L),
SETLER: 19-25, 25-23, 17-25
SÜRE: 89 dakika