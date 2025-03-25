Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Medicana

Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Medicana

17:2925/03/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Fenerbahçe'nin kupasına kavuştuğu an.
Fenerbahçe'nin kupasına kavuştuğu an.

Kupa Voley 2025 finalinde Fenerbahçe Medicana karşılaştığı Halkbank'ı 25-19, 25-23, 25-17'lik setler sonucu 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley 2025 finalinde karşılaştığı Halkbank'ı 25-19, 25-23, 25-17'lik setler sonucu 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.


Kupayı kazanan Fenerbahçe, CEV Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.



MAÇ KADROLARI:

FENERBAHÇE MEDICANA: Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Ngapeth, Baturalp Burak Güngör (L), Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga, Caner Dengin(L),


HALKBANK: Yunus Emre Tayaz, Maa, Kooy, Sercan Yuksel Bidak, Lagumdzija, Volkan Döne (L), Hidalgo, Deniz Ivgen (L),


SET SAYILARI:

SETLER: 19-25, 25-23, 17-25

SÜRE: 89 dakika





#Fenerbahçe Medicana
#Halkbank
#CEV Kupası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ATA AÖF sınav takvimi açıklandı: Atatürk Üniversitesi vize, final ve bütünleme sınav tarihleri…