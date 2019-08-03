Kurtuluş reçetesi: Fırtına gençler

Son yıllarda yaptığı hesapsız transferlerle borç içine giren Trabzonspor, borçlarından kurtulmak için yeni bir planlamanın içine girdi. Sezon başında alt yapıdan kadrosuna kattığı oyuncuların yanı sıra 12 futbolcu daha transfer eden bordo-mavili kulüpte bu gençlerle hayata geçirilecek formüle kurtuluş reçetesi olarak bakılıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, yarışmacı yönlerinin yanı sıra yetiştirip, futbolcu pazarlayan bir kulüp yapısını oluşturmak istediklerini söyledi. Geçmişte altyapıdan gelen futbolcuların sadece Trabzonspor’un başarısına katkı sağlamak için değerlendirildiğini hatırlatan Ağaoğlu, “Yeni bir anlayışla sadece futbolcu yetiştirme değil, bunları Avrupa arenasına da pazarlama yöntemini hayata geçireceğiz. Kulübün geleceği ve bu borç yükünün altından kalkmak için bunu yapmak zorundayız. Bunun Dünya da örnekleri çok. Bu sezon kadromuza kattığımız genç futbolculardan maksimum verimi alarak daha sonra Avrupa’ya pazarlayacağız” dedi.

BORÇ 3 YILDA ÖDENECEK

Tabzonspor’un yapılanma doğrultusunda 2 yıl borcun sadece faizini daha sonra da 3 yılda borcun ödeneceğinden yola çıkan yönetim, bu doğrultuda kadrosuna kattığı ve 3 milyon 867 bin Euro’ya mal ettiği 12 futbolcuyu iki sezonda Avrupa sahnesine sunmayı hedefliyor. Başkan Ağaoğlu, altyapıdan yetişen ve kadrolarına kattıkları futbolcuların kulübün geleceğini kurtaracağına inandıklarını belirterek, “Geçen sezon Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Hüseyin ve kaleci Uğurcan ile bunu başarabileceğimizi gösterdik. Bu çocuklar gibi yeni çocukları da parlatmak istiyoruz. Yönetim olarak elimizden geleni yaptık, yapacağız. Gerçek şu ki kulübün kurtuluş reçetesi bu çocuklar olacak” ifadelerini kullandı. Bu arada Ağaoğlu, Lille’in Yusuf Yazıcı için 15 milyon Euro teklif ettiğini ancak kabul etmediklerini de söyledi.