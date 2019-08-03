SÜPER LİG

Kurtuluş reçetesi: Fırtına gençler

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma sonrasında borçlarını yeniden yapılandıran Trabzonspor, kadrosunda yer alan futbolcuları periyodik olarak 3 yılda paraya çevirmeyi hedefliyor. Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, gelir gider dengesini kurmaya çalışırken, borçtan , “Yetiştir sat” formülüyle kurtarabileceklerini söyledi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu

Son yıllarda yaptığı hesapsız transferlerle borç içine giren Trabzonspor, borçlarından kurtulmak için yeni bir planlamanın içine girdi. Sezon başında alt yapıdan kadrosuna kattığı oyuncuların yanı sıra 12 futbolcu daha transfer eden bordo-mavili kulüpte bu gençlerle hayata geçirilecek formüle kurtuluş reçetesi olarak bakılıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, yarışmacı yönlerinin yanı sıra yetiştirip, futbolcu pazarlayan bir kulüp yapısını oluşturmak istediklerini söyledi. Geçmişte altyapıdan gelen futbolcuların sadece Trabzonspor’un başarısına katkı sağlamak için değerlendirildiğini hatırlatan Ağaoğlu, “Yeni bir anlayışla sadece futbolcu yetiştirme değil, bunları Avrupa arenasına da pazarlama yöntemini hayata geçireceğiz. Kulübün geleceği ve bu borç yükünün altından kalkmak için bunu yapmak zorundayız. Bunun Dünya da örnekleri çok. Bu sezon kadromuza kattığımız genç futbolculardan maksimum verimi alarak daha sonra Avrupa’ya pazarlayacağız” dedi.

BORÇ 3 YILDA ÖDENECEK

Tabzonspor’un yapılanma doğrultusunda 2 yıl borcun sadece faizini daha sonra da 3 yılda borcun ödeneceğinden yola çıkan yönetim, bu doğrultuda kadrosuna kattığı ve 3 milyon 867 bin Euro’ya mal ettiği 12 futbolcuyu iki sezonda Avrupa sahnesine sunmayı hedefliyor. Başkan Ağaoğlu, altyapıdan yetişen ve kadrolarına kattıkları futbolcuların kulübün geleceğini kurtaracağına inandıklarını belirterek, “Geçen sezon Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Hüseyin ve kaleci Uğurcan ile bunu başarabileceğimizi gösterdik. Bu çocuklar gibi yeni çocukları da parlatmak istiyoruz. Yönetim olarak elimizden geleni yaptık, yapacağız. Gerçek şu ki kulübün kurtuluş reçetesi bu çocuklar olacak” ifadelerini kullandı. Bu arada Ağaoğlu, Lille’in Yusuf Yazıcı için 15 milyon Euro teklif ettiğini ancak kabul etmediklerini de söyledi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta gündem Cristian Pavon
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta gündem Cristian Pavon

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş ve Fenerbahçe'de gündem Arjantinli genç yıldız Cristian Pavon.TRT Spor'da yayınlanan programda açıklamalarda bulunan Ersin Düzen, Pavon'un Fenerbahçe ve Beşiktaş'a teklif edildiğini belirtti.Düzen, "Daha önceden LA Galaxy'nin Pavon'a bir teklifi vardı. Yaklaşık 20 milyon euroluk bir teklif olduğu iddia ediliyordu. Daha sonra Boca Juniors tarafından bu yalanlandı. Başkanları oyuncuyu Avrupa'dan bir takıma kiralık ya da bonservisiyle vermek istediklerine dair bir açıklama yapmıştı. Boca Juniors, Pavon'u kiralama düşüncesine sahip. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye bu oyuncu teklif edildi." ifadelerini kullandı. Cristian Pavon kimdir?Arjantin asıllı olan 1996 doğumlu genç futbolcu, Arjantin Cordoba'da doğdu. Futbolculuk kariyerine ise kendi ülkesinin takımı olan Talleres ile başladı.2014 senesinde Arjantin'in en büyük kulüplerinden olan Boca Juniors takımına 3.45 milyon euro bonservis karşılında transfer edildi. Güncel piyasa değeri 20 Milyon euro olarak bilinen Pavon, Arjantin U17 ve U20 Milli formalarını 14 kez giyme şansı yakalamış ve 9 gol kaydetmişti. 11 Kasım 2017 tarihinde ise Arjantin A Milli takım kadrosuna katılmaya hak kazanan oyuncu milli forma ile 5 gol attı.Lig kariyerinde toplam 109 maça çıkan Pavon, 30 gol kaydederken 32'de asist yaptı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.