Yarın sona erecek yarışmalar öncesinde Klasik Yay U21 Erkekler Kategorisi müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda yer alan Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü okçusu Kutay Tek, Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi en iyi şekilde temsil eden Kutay Tek’i ve onu yetiştiren antrenörü Emre Çömez’i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.