Kuzey Tunçelli olimpiyatları 5. bitirdi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşındaki 1500 metre serbest finalinde yarıştı. 1500 metre serbest finalinde yer alan ilk milli sporcu olan Kuzey Tunçelli, 14:41.22'lik derecesiyle olimpiyat beşincisi oldu. Genç yüzücü bu derecesiyle dünya gençler rekorunu kırmış oldu. Bir önceki rekor da 14:41:89 ile Kuzey Tunçelli'ye aitti.