Las Vegas Grand Prix'sinde pole pozisyonu belli oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sezonun sondan bir önceki, yirmi ikinci etabı olan Las Vegas Grand Prix’si, sıralama turlarında nefes kesen anlara sahne oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas şehrinin sokaklarında kurulan 6,2 kilometrelik pistte, Britanyalı genç yetenek Lando Norris sürpriz bir performansa imza attı. McLaren’ın Britanyalı pilotu, elde ettiği 1 dakika 47.934 saniyelik dereceyle kariyerinin en iyi turlarından birini atarak pole pozisyonunun sahibi oldu.





Lando Norris, Las Vegas sokaklarında kurulan bu hızlı pistte en iyi zamanı kaydederken, pazar günü (yarın) yapılacak 50 turluk büyük yarışa ilk sıradan başlama avantajını yakaladı. Britanyalı pilotun hemen arkasında, bu sezonun dominant ismi ve Red Bull'un Hollandalı şampiyon pilotu Max Verstappen yer aldı. Verstappen, 1 dakika 48.257 saniyelik derecesiyle ikinci cebin sahibi oldu. Williams takımından İspanyol pilot Carlos Sainz ise 1 dakika 48.296 saniyelik performansıyla üçüncü sıradan start alma hakkını kazandı.





Las Vegas'taki bu özel Formula 1 yarışı, genellikle gece saatlerinde yapılmasından dolayı Türkiye saatiyle sabah erken saatlere denk geliyor. Sezonun en dikkat çekici Grand Prix’lerinden biri olarak kabul edilen Las Vegas Grand Prix’si, yarın sabah (Pazar) Türkiye saati ile 07.00’de başlayacak. Gece ışıkları altındaki bu 50 turluk mücadele, şampiyona için kritik öneme sahip olmasa da, pilotlar ve takımlar için prestijli bir zafer anlamına geliyor.







