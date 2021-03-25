Spor Lazionun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti
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Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'nun 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Lazionun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti
Daniel Guerini

Lazio Kulübü, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla haberi duyururken, "Guerini ve ailesinin yanındayız" açıklamasına yer verildi. Roma'da gerçekleşen kazada hayatını kaybeden genç futbolcu için İtalya'nın birçok kulübü de başsağlığı ve destek mesajı yayımladı.

Kazaya karışan diğer araçtaki iki kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. İtalyan polisi kaza ile ilgili inceleme başlattı.

  • Guerini daha önce ülkesi İtalya'nın 15 ve 16 yaş gruplarında milli takım formasını giymişti.

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