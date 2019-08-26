Le Havre Bursaspor'dan ikinci transferini yaptı
LİGUE 1

Le Havre Bursaspor'dan ikinci transferini yaptı

Fransa İkinci Futbol Ligi ekibi Le Havre, Bursaspor'dan milli oyuncu Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Ertuğrul Ersoy, Le Havre ile resmi sözleşmeye imza attı.

Ertuğrul Ersoy, Le Havre ile resmi sözleşmeye imza attı.

Fotoğraf: DHA

Le Havre Kulübü, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ertuğrul ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Milli futbolcunun yeni takımında 16 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Bursaspor'un altyapısından yetişen Ertuğrul, geçen sezon kaptanlığını yaptığı takımıyla 30 maça çıktı.

Bir dönem Bursaspor'u çalıştıran Fransız teknik direktör Paul Le Guen'in görev yaptığı Le Havre, daha önce de yeşil-beyazlı kulüpten Umut Meraş'ı transfer etmişti.

  • Ligue 2'de 5 hafta sonunda 11 puan toplayan Le Havre, lider Lorient'in 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

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