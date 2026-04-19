LeBron James Alperen Şengün'ü üzdü

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengünlü Houston Rockets, Batı Konferansı play-off ilk tur birinci maçında deplasmanda Los Angeles Lakers'a 107-98 yenildi.
Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist kaydetti.
Konuk ekipte Jabari Smith 16 sayı ve 12 ribaunt, Tari Eason ise 16 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı. Amen Thompson da 17 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle maçı tamamladı.
Lakers'ta attığı 27 sayıyla maçın en skorer ismi olan Luke Kennard, galibiyette başrolü oynadı.
Ev sahibi ekipte LeBron James, 19 sayı ve 13 asist, Deandre Ayton ise 19 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.