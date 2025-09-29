Lemina'nın aklı opsiyonda

Galatasaray’ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesinin son senesine girdi. 32 yaşındaki oyuncunun kontratında artı bir yıllık da opsiyon bulunuyor. Kulüpten alınan bilgilere göre; Lemina’nın opsiyonunun devreye girmesi için bu sezon oynanan resmi maçların yüzde 60’ında forma giymesi gerekiyor. Ancak tecrübeli orta saha oyuncusu şu an için bu rakama uzak kaldı. İlkay Gündoğan’ın transfer edilmesinin ardından orta sahada rekabet artarken, Lemina arka plana düştü. Motivasyon problemi yaşadığı öğrenilen yıldız oyuncunun bu sebeple son maçlarda performansının düştüğü ifade etdildi.