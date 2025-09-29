Yeni Şafak
Lemina'nın aklı opsiyonda

Umut Yılmaz
04:0029/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Deneyimli futbolcu, Süper Lig’de oynanan son 2 maçta ise hem TÜMOSAN Konyaspor hem de Alanyaspor karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
G.Saray’da sözleşmesinin son yılına giren Mario Lemina'nın, opsiyonunun devreye girmesi için maçların yüzde 60’ında ilk 11’de forma giymesi gerek. İlkay'ın alınmasının ardından yedeğe çekilen Gabonlu futbolcunun performansı düşüşe geçti.

Galatasaray’ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesinin son senesine girdi. 32 yaşındaki oyuncunun kontratında artı bir yıllık da opsiyon bulunuyor. Kulüpten alınan bilgilere göre; Lemina’nın opsiyonunun devreye girmesi için bu sezon oynanan resmi maçların yüzde 60’ında forma giymesi gerekiyor. Ancak tecrübeli orta saha oyuncusu şu an için bu rakama uzak kaldı. İlkay Gündoğan’ın transfer edilmesinin ardından orta sahada rekabet artarken, Lemina arka plana düştü. Motivasyon problemi yaşadığı öğrenilen yıldız oyuncunun bu sebeple son maçlarda performansının düştüğü ifade etdildi.


YEDEĞE DÜŞTÜ

Galatasaray bu sezon 8 resmi maça çıkarken, Lemina 4 kez ilk 11’de forma giyebildi. Bu maçların 3’ü ise İlkay transfer edilmeden önceydi. Eintracht Frankfurt, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor maçlarında as kadroyla sahaya çıkan Lemina; Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında forma giymedi. Deneyimli futbolcu, Süper Lig’de oynanan son 2 maçta ise hem TÜMOSAN Konyaspor hem de Alanyaspor karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başladı.


#Galatasaray
#Mario Lemina
#sözleşme
