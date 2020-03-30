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Lionel Messi ve arkadaşlarından büyük fedakarlık

Barcelona Kaptanı Lionel Messi, kulüp çalışanlarının işten çıkartılmaması adına oyuncularının maaşlarında %70 kesintiye gitme kararı aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lionel Messi, profesyonel futbol kariyerinde Barcelona dışında hiçbir takımın formasını giymedi.

Lionel Messi, profesyonel futbol kariyerinde Barcelona dışında hiçbir takımın formasını giymedi.

Fotoğraf: Albert Gea

Barcelona Kaptanı Lionel Messi ve takım arkadaşları büyük bir fedakarlığa imza attılar.

Koronavirüs salgını sebebiyle maçların ertelendiği İspanya'da hastanelere bağışta bulunan Arjantinli yıldız, şimdi de kulüp çalışanlarının işten çıkartılmaması adına maaşlarında kesintiye gitme kararı aldıklarını duyurdu.

Messi yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübün geleceği ve işten çıkarmaların önüne geçmek için futbolcular olarak maaşlarımızda yüzde 70 kesinti yapma kararı aldık" ifadelerini kullandı.


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