Lionel Messi ve arkadaşlarından büyük fedakarlık

Barcelona Kaptanı Lionel Messi ve takım arkadaşları büyük bir fedakarlığa imza attılar.

Koronavirüs salgını sebebiyle maçların ertelendiği İspanya'da hastanelere bağışta bulunan Arjantinli yıldız, şimdi de kulüp çalışanlarının işten çıkartılmaması adına maaşlarında kesintiye gitme kararı aldıklarını duyurdu.

Messi yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübün geleceği ve işten çıkarmaların önüne geçmek için futbolcular olarak maaşlarımızda yüzde 70 kesinti yapma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Barcelona Kaptanı Lionel Messi kulüp yönetiminin maaş kesintisi teklifini onayladı ve kulübün diğer çalışanlarının maaşlarını yüzde yüz şekilde almasını sağladı pic.twitter.com/uK8alGHjSt — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 30 Mart 2020