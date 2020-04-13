PREMİER LİG

Liverpool'un ardından Tottenham da geri adım attı

Tottenham Kulübü, yönetim kurulu haricindeki bütün çalışanların nisan ve mayıs ayları maaşlarının tamamının ödeneceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Mourinho yönetimindeki Tottenham, Premier Lig'de 8. sırada yer alıyor.

Mourinho yönetimindeki Tottenham, Premier Lig'de 8. sırada yer alıyor.

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından aldığı bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararından vazgeçti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu haricindeki bütün çalışanların nisan ve mayıs ayları maaşlarının tamamının ödeneceği duyuruldu.

Açıklamada, taraftarların daha önce alınan ücretsiz izin kararına karşı gösterdiği tepkinin farkında olunduğu ve çalışanların hakkının korunacağı belirtildi.

Futbol haricinde ragbi, boks, konser ve konferans organizasyonlarının da ertelenmesinin, kulüp bütçesinde ciddi gelir kaybı oluşturduğu hatırlatıldı.

  • Premier Lig'de daha önce Newcastle United, Bournemouth, Norwich City ve Liverpool bazı çalışanlarını ücretsiz izne göndereceğini açıklamıştı. Ancak Liverpool da taraftarların tepkisinden sonra ücretsiz izin kararından geri adım atmıştı.

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İngiliz basınında yer alan haberlerde, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 69 yaşındaki İskoç futbol adamının tedavisine evinde devam edileceği belirtildi."Sağlık çalışanlarına teşekkür etti"The Sunday Post'a görüşlerini aktaran Dalglish, tedavi gördüğü hastanedeki sağlık çalışanları için "Kesinlikle mükemmeller" ifadesini kullanarak, "Onlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Salgın sürecinde ülkeye yardım edebilmeleri için herhangi bir zarar görmeden çalışabilmelerini diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.Galatasaraylı eski futbolcu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

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