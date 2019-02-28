SERİE A

İtalyan ekibi Juventus, Manchester United’ın Belçikalı forveti Romelu Lukaku’yu sezon sonunda kadrosuna katacağı belirtildi.

Haber Merkezi IHA
Lukaku'nun Manchester United'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Lukaku'nun Manchester United'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fotoğraf: JASON CAIRNDUFF / Reuters

İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden Juventus, İngiliz ekibi Manchester United’da forma giyen golcü Romelu Lukaku’yu sezon sonunda transfer etmek istiyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Juventuslu yöneticilerin Manchester ile temasa geçtiği ve transferin sezon sonunda gerçekleşeceği ifade edildi.

  • 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon United formasıyla Premier Lig’de 25 maçta 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Belçikalı futbolcu Manchester United'a 84,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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