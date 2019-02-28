İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden Juventus, İngiliz ekibi Manchester United’da forma giyen golcü Romelu Lukaku’yu sezon sonunda transfer etmek istiyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Juventuslu yöneticilerin Manchester ile temasa geçtiği ve transferin sezon sonunda gerçekleşeceği ifade edildi.