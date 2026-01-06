Yeni Şafak
Maça saatler kala Samsunspor’a şok haber: Yıldız futbolcu sakatlandı!

11:296/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
Samsunspor'dan sakatlık açıklaması
Samsunspor, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa yarı finaline ağır yaralı çıkıyor. Emre Kılınç’ın 3 aylık sakatlığının ardından, savunmanın lideri Rick van Drongelen’den de kötü haber geldi.

Samsunspor, bu akşam oynanacak Fenerbahçe mücadelesi öncesi Rick van Drongelen'in sağlık durumu hakkında resmi açıklama yaptı.


FENERBAHÇE MAÇINDA YOK!

Samsunspor, Hollandalı stoperi Rick van Drongelen’in sakatlandığını ve bu akşam oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:


“Profesyonel futbolcumuz Rick van Drongelen, 05.01.2026 tarihinde TFF Süper Kupa Yarı Final müsabakası kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol kasığında ağrı hissetmiştir. Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol kasık kas grubunda (Adduktor Longus) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir.”




#Samsunspor
#Fenerbahçe
#Van Drongelen
