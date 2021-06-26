Majeed Waris yeniden Süper Lig yolunda

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Ganalı forvet Majeed Waris'le ilgileniyor.
Listesinde yerli ve yabancı birçok futbolcuyu bulunduran sarı-kırmızılıların son olarak Fransa'nın RC Strasbourg takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcuyla görüştüğü belirtildi.
Daha önce Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Waris'in de yeniden Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Avrupa'da ilk olarak İsveç ekibi Hacken'de oynayan Waris, Rusya'da Spartak Moskova, Fransa'da Valenciennes, Lorient, Nantes ve Strasbourg, Portekiz'de Porto formalarını giydi.
- Trabzonspor'a 2014-2015 sezonunda transfer olan tecrübeli golcü, Süper Lig'de çıktığı 18 maçta gol atamadı.