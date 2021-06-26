Spor Majeed Waris yeniden Süper Lig yolunda
TRANSFER

Majeed Waris yeniden Süper Lig yolunda

Transfer çalışmalarına devam eden Göztepe Kulübü, Trabzonspor'un eski futbolcusu Ganalı forvet Majeed Waris’i gündemine aldı.

Haber Merkezi DHA
Majeed Waris yeniden Süper Lig yolunda
Waris, 2014-15 sezonunda bordo-mavili formayı giydi.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Ganalı forvet Majeed Waris'le ilgileniyor.

Listesinde yerli ve yabancı birçok futbolcuyu bulunduran sarı-kırmızılıların son olarak Fransa'nın RC Strasbourg takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcuyla görüştüğü belirtildi.

Daha önce Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Waris'in de yeniden Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Avrupa'da ilk olarak İsveç ekibi Hacken'de oynayan Waris, Rusya'da Spartak Moskova, Fransa'da Valenciennes, Lorient, Nantes ve Strasbourg, Portekiz'de Porto formalarını giydi.

  • Trabzonspor'a 2014-2015 sezonunda transfer olan tecrübeli golcü, Süper Lig'de çıktığı 18 maçta gol atamadı.

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