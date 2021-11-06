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Manchester derbisinde kazanan City

İngiltere Premier Lig’in 11’inci haftasında Manchester City, deplasmanda Manchester United’ı 2-0 mağlup etti. Manchester United-Manchester City maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Manchester United-Manchester City 0-2 maçının özetini ve gollerini izle
City'li futbolcuların gol sevinçleri

Manchester kentinin köklü kulüpleri City ile United, 1881'de başlayan rekabette 186. defa karşılaştı. Haftaya 5. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 3. basamağındaki Manchester City'yi Old Trafford Stadı'nda ağırladı.

Yüzde 68 topa sahip olma oranıyla oynayan Manchester City, Bailly'nin (kendi kalesine) 7 ve Bernardo Silva'nın 45. dakikada attığı gollerle maçı kazandı.

Galibiyet sayısı 56

City, United'ın 77 karşılaşma kazandığı derbideki galibiyet sayısını 56'ya yükseltti. Manchester City puanını 23'e çıkarırken, Manchester United 17 puanda kaldı.

Manchester United-Manchester City maçının özetini izle
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