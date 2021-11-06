Manchester derbisinde kazanan City

Ekonomi

TOGG'dan yeni paylaşım: Testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor

TOGG'un sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor" denildi.