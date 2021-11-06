Manchester derbisinde kazanan City

Manchester kentinin köklü kulüpleri City ile United, 1881'de başlayan rekabette 186. defa karşılaştı. Haftaya 5. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 3. basamağındaki Manchester City'yi Old Trafford Stadı'nda ağırladı.
Yüzde 68 topa sahip olma oranıyla oynayan Manchester City, Bailly'nin (kendi kalesine) 7 ve Bernardo Silva'nın 45. dakikada attığı gollerle maçı kazandı.
Galibiyet sayısı 56
City, United'ın 77 karşılaşma kazandığı derbideki galibiyet sayısını 56'ya yükseltti. Manchester City puanını 23'e çıkarırken, Manchester United 17 puanda kaldı.
Manchester United-Manchester City maçının özetini izle
#PremierLeage'in 11. haftasında oynanan derbide gülen taraf Manchester City oldu. Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçen konuk ekip, Bernardo Silva ile farkı ikiye çıkardı ve karşılaşmayı 2-0 kazandı. @iddaa #MUNMCI #SSporttaPL pic.twitter.com/mQpAxb0XGJ
#PremierLeage'in 11. haftasında oynanan derbide gülen taraf Manchester City oldu. Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçen konuk ekip, Bernardo Silva ile farkı ikiye çıkardı ve karşılaşmayı 2-0 kazandı. @iddaa #MUNMCI #SSporttaPL pic.twitter.com/mQpAxb0XGJ— S Sport (@ssporttr) November 6, 2021