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Manchester United'da çarpıcı itiraf: Bazı oyuncularımız yeterince iyi değil

Manchester United'da çarpıcı itiraf: Bazı oyuncularımız yeterince iyi değil

11:5511/03/2025, Salı
AA
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Manchester United Premier Lig'de 14. sırada yer alıyor.
Manchester United Premier Lig'de 14. sırada yer alıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın hissedarlarından Sir Jim Ratcliffe, bazı futbolcuların takım için yeterli seviyede olmadığını ve aldıkları maaşların yüksek olduğunu söyledi.

Sportif ve finansal açıdan zor günler geçiren Manchester United ile ilgili İngiltere basınına açıklamalarda bulunan Jim Ratcliffe, "Kadrodaki bazı oyuncular yeterince iyi değil ve bazıları da muhtemelen fazla maaş alıyor ancak tamamen sorumlu ve hesap verebilir olduğumuz kadroyu şekillendirmemiz zaman alacak. Geçmişten geleceğe doğru bir dönüşüm dönemindeyiz. Bu yaz Antony, Casemiro, Onana, Hojlund ve Sancho'yu aldık. Şu anda Chelsea'de kiralık olarak oynayan Sancho'nun maaşının yarısını ödüyoruz. Yazın onu geri almak için 17 milyon sterlin ödüyoruz" ifadelerini kullandı.


Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Ruben Amorim'e destek veren Ratcliffe, "Ruben'in elindeki kadroya bakarsam, dürüst olmak gerekirse gerçekten iyi bir iş çıkarıyor. Olağanüstü bir genç teknik adam ve uzun süre görevde kalacağını düşünüyorum. Arsenal maçında yedek kulübesinde kaç oyuncuyu tanıdınız? Kaçı Manchester United A takımının formasını giydi? As kadroda 10-11 futbolcumuz kaldı. Buradan bakınca Ruben harika iş çıkarıyor" değerlendirmesinde bulundu.



Ratcliffe, kulüpte yapılacak operasyonel değişikliklerin ardından 2028'e kadar Premier Lig'de şampiyonluk yaşamayı hedeflediklerini belirterek "Bunun imkansız bir görev olduğunu düşünmüyorum. Hedef ve amaçlara sahip olmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Arsenal ve Liverpool'a bakarsanız, işleri düzene sokmaları ve tekrar kazanmaya başlamaları zaman aldı. Tekrar başarmamız imkansız değil. Kulüp, benim görüşüme göre üç yıl içinde dünyanın en karlı kulübü olacak ve geçmiştekinden çok daha farklı bir yere ulaşacak" diye konuştu.


Sezon başında görevden alınan Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile çalışmanın bir hata olduğunu kabul eden Ratcliffe, yeni bir stat inşa etmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.







#Premier Lig
#Manchester United
#Jim Ratcliffe

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