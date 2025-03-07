Manchester United scout gönderdi! Fenerbahçe-Rangers maçında o ismi izledi

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Rangers'a 3-1 mağlup oldu. İngiliz devi Manchester United ise gönderdiği scout'larla Kadıköy'de sarı-lacivertli takımın yıldız ismini izledi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Rangers ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibine 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.
Fenerbahçe'nin bu sezon en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Yusuf Akçiçek için bu kez Manchester United'dan bir hamle geldi.
İngiliz devi, 19 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe aldı. Manchester United, Yusuf Akçiçek'i canlı olarak izlemek için Fenerbahçe'nin Rangers ile oynayacağı maça temsilci gönderdi.
Takvim'de yer alan habere göre; İngiliz ekibinin yetkilileri, Fenerbahçe-Rangers maçında genç stoperi dün izledi. Yusuf Akçiçek'i daha önce de Anderlecht maçında Bayern Münih yetkilileri tribünden takip etmişti.
Fenerbahçe'de bu sezon 13 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.