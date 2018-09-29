Manchester United'da 'Zidane' sesleri

Real Madrid'de kazanmadığı kupa kalmayan Zinedine Zidane, geçtiğimiz sezon bittikten sonra sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı. Cezayir asıllı teknik adam, hiçbir takım çalıştırmazken boşta kaldığı süreçte İngilizce dersleri aldığı belirtildi.

Premier Lig'de hocalık yapma arzusu içinde olduğu aktarılan Zidane'ın Manchester United teknik direktörlüğüne hazırlandığı ve Mourinho'nun durumuna göre başarılı çalıştırıcının Ada'ya ilk adımını atabileceği aktarıldı.

Zidane'ın Real Madrid'de başardıkları;

-Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe ikinci kez kupayı kazanan ilk teknik direktör unvanını geçen sezon elde eden Fransız çalıştırıcı Zinedine Zidane, takımının Liverpool karşında aldığı galibiyetle rekorunu üst üste üç şampiyonluğa çıkardı.

-Teknik direktörlük kariyerine 2014'te Real Madrid'in altyapısındaki Castilla'da başlayan 45 yaşındaki Zidane, 2015-2016 sezonunun devre arasında göreve geldiği Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi kupasını her sezon kazanma geleneğini sürdürdü.

-Fransız çalıştırıcı, Real Madrid ile 2002'de futbolcu, 2014'te ise Carlo Ancelotti'nin yardımcısı olarak Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.