Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Manisa FK'da Mustafa Dalcı dönemi

Manisa FK'da Mustafa Dalcı dönemi

16:2412/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Teknik direktör Mustafa Dalcı
Teknik direktör Mustafa Dalcı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.


Açıklamada, "Teknik direktörümüz ve Mustafa Dalcı ve ekibine 'hoş geldin' diyor, siyah-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


Trendyol 1. Lig'de 13 haftada topladığı 10 puanla 18. sırada bulunan Manisa FK, dün teknik direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.





#Manisa FK
#Mustafa Dalcı
#Trendyol 1. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ arsa başvurusu iptal edip 500 bin sosyal konuta başvurulur mu?