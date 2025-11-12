2. Lig ekibinden bahis açıklaması: "İmza attıktan sonra oynamadılar"

“Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevkler kamuoyunun gündemini meşgul etmiştir. Batman Petrolspor olarak, PFDK’ya sevk edilen 7 futbolcumuzla ilgili federasyon tarafından gönderilen savunma yazıları titizlikle incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, futbolcularımızın hiçbirinin Batman Petrolspor’a imza attıktan sonra herhangi bir bahis faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Süreç kulübümüz tarafından yakından takip edilmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.”