Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
2. Lig ekibinden bahis açıklaması: "İmza attıktan sonra oynamadılar"

2. Lig ekibinden bahis açıklaması: "İmza attıktan sonra oynamadılar"

16:1412/11/2025, среда
G: 12/11/2025, среда
DHA
Sonraki haber
Batman Petrolspor
Batman Petrolspor

7 futbolcusu yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 2. Lig ekiplerinden Batman Petrolspor sürece dair açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.


7 futbolcusu PFDK’ya sevk edilen Batman Petrolspor’dan yapılan yazılı açıklamada sürecin yakından takip edildiği belirtilerek şöyle denildi:

'İmza attıktan sonra herhangi bir bahis faaliyetinde bulunmadılar'

“Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevkler kamuoyunun gündemini meşgul etmiştir. Batman Petrolspor olarak, PFDK’ya sevk edilen 7 futbolcumuzla ilgili federasyon tarafından gönderilen savunma yazıları titizlikle incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, futbolcularımızın hiçbirinin Batman Petrolspor’a imza attıktan sonra herhangi bir bahis faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Süreç kulübümüz tarafından yakından takip edilmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.”





#Batman Petrolspor
#Bahis soruşturması
#PFDK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ su kesintisi duyurusu yapıldı: Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek?