Türkiye'ye bedelsiz gelme ihtimali var! Avrupa'nın en golcü stoperi kararını verdi

15:2612/11/2025, Çarşamba
Union Berlin forması giyen 1.90 metre boyundaki stoper Danilho Doekhi, sözleşmesi sona erdiği için sezon sonunda kulübünden ayrılma kararı aldı. Bu sezon attığı 6 golle Avrupa'nın en golcü stoperleri arasında yer alan 27 yaşındaki yıldız için Türkiye'den de ciddi talipler olduğu belirtilirken, Bundesliga, İngiltere, İtalya ve İspanya'dan da dev kulüplerin devreye girdiği aktarıldı. İşte detaylar.

Union Berlin'de forma giyen 27 yaşındaki stoper Danilho Doekhi, sezon sonunda Alman kulübünden ayrılmayı planlıyor.


Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmaya karar veren Doekhi için Türkiye'den de taliplerinin olduğu belirtildi.


Sky Sports DE'nin haberine göre; Doekhi'ye Bundesliga'nın yanı sıra İngiltere, İtalya, İspanya ve Türkiye'den girişimler bulunuyor.


Bu sezon 6 gol atan Doekhi, Micky van de Ven ile birlikte Avrupa’nın en golcü stoperi konumunda.

