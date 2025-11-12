Türkiye'ye bedelsiz gelme ihtimali var! Avrupa'nın en golcü stoperi kararını verdi

Union Berlin forması giyen 1.90 metre boyundaki stoper Danilho Doekhi, sözleşmesi sona erdiği için sezon sonunda kulübünden ayrılma kararı aldı. Bu sezon attığı 6 golle Avrupa'nın en golcü stoperleri arasında yer alan 27 yaşındaki yıldız için Türkiye'den de ciddi talipler olduğu belirtilirken, Bundesliga, İngiltere, İtalya ve İspanya'dan da dev kulüplerin devreye girdiği aktarıldı. İşte detaylar.

