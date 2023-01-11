Marco van Basten'den Weghorst uyarısı: Şüphelerim var

Kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Manchester United, Beşiktaş 'tan Wout Weghorst'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Hollanda ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Marco van Basten, İngiliz devinin Wout Weghorst hamlesini değerlendirirken vatandaşı Erik ten Hag'a da uyarılarda bulundu.

''Şüphelerim var''

Ziggo Sport'ta görüşlerini paylaşan Van Basten, Manchester United'ın bu hamlesi konusunda şüpheleri olduğunu belirtti. Özellikle hava topu hakimiyeti için bir oyuncu aranıyorsa ideal ismin Weghorst olmayabileceğini aktardı.

''Luuk de Jong kıyaslaması''

Hava topları hakimiyeti konusunda Luuk de Jong'u öne çıkaran Van Basten, "Luuk de Jong'a bir bak. Gerçekten hava toplarında etkinliği üzerinden oynayabileceğiniz bir forvet. Weghorst'un bu konuda çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Kafa golü atabilir ama o daha çok coşkusu ve gücüyle bir şeyler yapabilen bir isim" ifadelerini kullandı.

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Erik ten Hag'a uyarı

Hollandalı efsane, aynı milletten çok sayıda oyuncuya sahip olmanın bazen sorunlar yaratabileceğini belirterek vatandaşı Erik ten Hag'a uyarılarda bulundu.

Yaptığı açıklamada Van Basten, "Çok fazla Hollandalı varsa ve işler iyi gitmiyorsa durum, tehlikeli hale gelebilir. Bu, Barcelona'da 5 Hollandalı varken görüldü. Başarısız olduğunuzda bu durum, aleyhinize çalışacaktır. Ten Hag, bu konuda dikkatli olmalı" dedi.

Wesley Sneijder'den Weghorst'un Manchester'a transferi ile ilgili flaş yorum: "İngiltere'de 300 tane Weghorst var. Bu transferi garip buluyorum" pic.twitter.com/QrRAPuTNEI — SPOR (@yenisafakspor) January 10, 2023