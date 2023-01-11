Spor Marco van Bastenden Weghorst uyarısı Şüphelerim var
TRANSFER

Marco van Basten'den Weghorst uyarısı: Şüphelerim var

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Marco van Basten, Beşiktaş'tan Wout Weghorst'u kadrosuna katmak isteyen Manchester United Menajeri Erik ten Hag'a uyarılarda bulundu. Efsane isim Weghorst için ''şüphlerei olduğunu'' söyledi

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Marco van Bastenden Weghorst uyarısı: Şüphelerim var
Wout Weghorst

Kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Manchester United, Beşiktaş 'tan Wout Weghorst'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Hollanda ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Marco van Basten, İngiliz devinin Wout Weghorst hamlesini değerlendirirken vatandaşı Erik ten Hag'a da uyarılarda bulundu.

''Şüphelerim var''

Ziggo Sport'ta görüşlerini paylaşan Van Basten, Manchester United'ın bu hamlesi konusunda şüpheleri olduğunu belirtti. Özellikle hava topu hakimiyeti için bir oyuncu aranıyorsa ideal ismin Weghorst olmayabileceğini aktardı.

''Luuk de Jong kıyaslaması''

Hava topları hakimiyeti konusunda Luuk de Jong'u öne çıkaran Van Basten, "Luuk de Jong'a bir bak. Gerçekten hava toplarında etkinliği üzerinden oynayabileceğiniz bir forvet. Weghorst'un bu konuda çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Kafa golü atabilir ama o daha çok coşkusu ve gücüyle bir şeyler yapabilen bir isim" ifadelerini kullandı.

Erik ten Hag'a uyarı

Hollandalı efsane, aynı milletten çok sayıda oyuncuya sahip olmanın bazen sorunlar yaratabileceğini belirterek vatandaşı Erik ten Hag'a uyarılarda bulundu.

Yaptığı açıklamada Van Basten, "Çok fazla Hollandalı varsa ve işler iyi gitmiyorsa durum, tehlikeli hale gelebilir. Bu, Barcelona'da 5 Hollandalı varken görüldü. Başarısız olduğunuzda bu durum, aleyhinize çalışacaktır. Ten Hag, bu konuda dikkatli olmalı" dedi.

Weghorst'ta sıcak gelişme: Ayrılık görüşmesi başladı
SPOR
Weghorst'ta sıcak gelişme: Ayrılık görüşmesi başladı
TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

​Ara transfer dönemi rakamları belli oldu.
Transferin detayları belli oldu

Transferin detayları
belli oldu

​Samet Akaydin resmen açıkladılar.
İstifa etme kararı aldı

İstifa etme
kararı aldı

​Zidane için söyledikleri tepki çekmişti.
Wesley Sneijder'den <br>Galatasaray itirafı

Wesley Sneijder'den
Galatasaray itirafı

​Neden transfer olduğunu açıkladı.
Ronaldo yine zirvede

Ronaldo yine zirvede

​Fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
Dünya devlerini <br>geride bıraktı

Dünya devlerini
geride bıraktı

​Sadece Manchester City'e geçildiler.
Galatasaray için <br>sezonun kırılma anı

Galatasaray için
sezonun kırılma anı

Sezonun kırılma anı yaz aylarında yaşandı.
'Hocamıza güveniyoruz'

'Hocamıza güveniyoruz'

Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya destek.
'Teklif aldık'

'Teklif aldık'

​Gabriel Suazo'nun menajeri Yeni Şafak Spor'a konuştu.
Al Nassr'dan <br>Ronaldo yalanlaması

Al Nassr'dan
Ronaldo yalanlaması

​Kulüp resmi açıklama yaptı.
Felix'i açıkladılar

Felix'i açıkladılar

​Portekizli, sezon sonuna kadar Londra ekibinde forma giyecek.
Örnek davranış

Örnek davranış

​Giresunspor U16 takımı, hakemin hatalı verdiği penaltıyı auta attı.
'İyi analiz ettik'

'İyi analiz ettik'

​Fernando Muslera, derbi galibiyetini değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.