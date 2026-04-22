Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mardin 1969 Spor ligin son maçında Fethiyespor’u konuk edecek

16:13 22/04/2026
Sonraki haber
2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin son maçında 25 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda Fethiyespor’u konuk edecek. Grupta 70 puanla 2’nci sırada yer alan Mardin 1969 Spor, ligin bitmesiyle play-off maçlarına çıkacak.

Hafta başında itibaren Hamzabeyli Antrenman Tesisleri’nde maça hazırlanan Mardin ekibi, maç öncesi bugünkü antrenmanını ise Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda yaptı. Futbolcular, idmanda düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, pas organizasyonları ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

TEKNİK DİREKTÖR BÜLENT AKAN: TEK AMACIMIZ MARDİN ŞEHRİNİ BİR ÜST LİGE TAŞIMAK

Takımın son haftalarda yükselen bir performans sergilediğini ifade eden teknik direktör Bülent Akan, sakat oyuncuların da takıma dönmesiyle birlikte daha güçlü bir yapı oluşturduklarını dile getirdi. Akan, “Her geçen gün üstüne koyan bir takımımız var. Hedefimiz play-off maçlarına en iyi şekilde hazırlanmak. Şu an tamamen bu hedefe odaklanmış durumdayız. Tek amacımız Mardin şehrini bir üst lige taşımak” dedi.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
