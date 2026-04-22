Mardin 1969 Spor ligin son maçında Fethiyespor’u konuk edecek

Hafta başında itibaren Hamzabeyli Antrenman Tesisleri’nde maça hazırlanan Mardin ekibi, maç öncesi bugünkü antrenmanını ise Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda yaptı. Futbolcular, idmanda düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, pas organizasyonları ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Takımın son haftalarda yükselen bir performans sergilediğini ifade eden teknik direktör Bülent Akan, sakat oyuncuların da takıma dönmesiyle birlikte daha güçlü bir yapı oluşturduklarını dile getirdi. Akan, “Her geçen gün üstüne koyan bir takımımız var. Hedefimiz play-off maçlarına en iyi şekilde hazırlanmak. Şu an tamamen bu hedefe odaklanmış durumdayız. Tek amacımız Mardin şehrini bir üst lige taşımak” dedi.