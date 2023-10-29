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Spor

Marsilya - Lyon maçı ertelendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde bugün oynanması planlanan Olimpik Marsilya-Olimpik Lyon maçı ertelendi. Maç için stada hareket eden Olimpik Lyon takımının otobüsü bazı taraftarların taşlı saldırısına uğradı. Lyon Teknik Direktörü ile yardımcısı ağır yaralandı.

23:15 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 23:20 - 29/10/2023 Pazar
AA
Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso

Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso

Ligue 1'de oynanması planlanan Olimpik Marsilya-Olimpik Lyon maçı ertelendi.


Lig yönetiminden yapılan açıklamada, karşılaşma öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle maçın ertelendiği kaydedildi.


Deplasmanda Olimpik Marsilya ile yapacağı maç için stada hareket eden Olimpik Lyon takımının otobüsü bazı taraftarların taşlı saldırısına uğradı.


İşte o anlar:

Saldırıda otobüsün camları kırılırken, Olimpik Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso ile yardımcısı Raffaele Longo'nun yaralandığı görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.


Fabio Grosso






#Fransa Ligue 1
#Olimpik Marsilya
#Lyon
#Fabio Grosso
#Raffaele Longo
3 saat önce
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