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Spor

Mauro Icardi sahalara ne zaman dönecek? Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Galatasaray'da derbi karşılaşmasında yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'nin ne zaman sahalara döneceği merak konusu oldu. Arjantinli yıldızın derbi karşılaşmasında oynaması bekleniyor. Mauro Icardi'nin son durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:09 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:10 - 8/01/2024 Pazartesi
Mauro Icardi, dört maçı kaçıracak.
Mauro Icardi, dört maçı kaçıracak.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'nin bir süre forma giymeyeceği kulüp tarafından açıklanmıştı.


Plastik cerrah ve kulak burun boğaz doktorlarının oyuncunun yüzüne alabileceği darbeler sonrasında daha büyük sıkıntı yaşayabileceğini belirtilirken, herhangi bir operasyon geçirmesine de gerek olmadığı ifade edildi.


Icardi, Trabzonspor derbisinde oynayacak mı?

Hem yüzündeki kırık hem de ayağındaki sakatlık nedeniyle dinlemesi gereken Arjantinli golcünün, Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor derbisinde formasına kavuşması bekleniyor.

Mauro Icardi, zorlu deplasmanda forma giyecek.

Icardi kaç hafta yok?

Yıldız futbolcunun yüzündeki kırıkların kaynaması beklenirken, oyuncu riske edilmeyecek. Yıldız futbolcu bu süreçte Süper Lig'de Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor, Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor karşılaşmalarında görev alamayacak.


Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Karşılaşmanın 21 Ocak Pazar günü oynanması bekleniyor.


Golcü oyuncu sarı-kırmızılı formayla bu sezon toplamda 27 maça çıkarken 17 gol atıp 6 asistlik performans sergiledi.







#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Trabzonspor
1 saat önce
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