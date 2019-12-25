Mbaye Diagne Galatasaray'a geri dönüyor

Son haftalardaki oyundan ve yaşanan kayıplarından memnun olmayan Galatasaray teknik heyetinin planı, ligin ikinci yarısında yüksek tempo ile oynayan, rakibe sürekli baskı kuran ve fizik olarak daha güçlü bir takım oluşturmak. Özellikle Mario Lemina dışında kiralık olarak transfer edilen diğer birçok oyuncunun performansı büyük hayal kırıklığı yaşatırken değişimin, kanatlardan ve orta alandan başlaması bekleniyor.

Şener ve Linnes’in kadroya geri dönüşü ile birlikte sağ bek bölgesini güçlendirmeyi düşünen teknik heyet, sol bek ve sol açığa mutlak takviye yapılmasını istiyor. Geçtğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta oldukça önemli katkı sağlayan Onyekuru, listenin ilk sırasındaki yerini koruyor. Öte yandan orta alanda köklü bir değişim düşünen teknik ekibin, kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi ve beklentilerin çok altında kalan Jean Michael Seri’nin yerine direkt takıma katkı sağlayacak bir orta saha oyuncusu istediği iddia edildi.

Galatasaray Muslera'nın takım arkadaşını transfer etti Galatasaray, yeni sezonda en çok sorun yaşadığı noktalardan biri olan sol bek bölgesini sürpriz bir isimle dolduruyor. Sarı kırmızılılar Fernando Muslera'nın takım arkadaşı Marcelo Saracchi ile 1.5 yıllık kiralık anlaşmasına vardı.Geçtiğimiz sezon başında River Plate'den Bundesliga ekibi Leipzig'e 12 milyon euro bonservis bedeliyle imza atan oyuncu bu sezon 7 resmi maçta oynamış ve 1 gol atmıştı.Daha fazla forma şansı bulmak isteyen oyuncu Muslera ve menajerinin de desteğiyle sarı kırmızılı formayı giymeye ikna oldu.21 yaşındaki oyuncu Uruguay Milli Takımı formasını şimdiye kadar 4 kez giydi.

Mbaye Diagne dönüyor

Diğer yandan Galatasaray ile Mbaye Diagne’nın ayrılığı sadece 6 ay sürecek. Sarı-kırmızılı takımın sezon başında Club Brugge’a kiraladığı Senegalli golcü, ligin ikinci yarısında yeniden Galatasaray forması giyecek. Belçika ekibi, teknik direktör Philippe Clement ile yaşadığı sorun nedeniyle Diagne’yi kadro dışı bırakarak yolları ayırma kararı almıştı. Galatasaray’ın, Club Brugge’ün bu kararına “Kontrat altındaki tüm şartları karşılayın” yanıtını verdiği, Belçika ekibinin de kiralama bedelini karşılamayı kabul ettiği öğrenildi. Böylece Diagne’nin, Galatasaray’a dönmesi kesinleşti.