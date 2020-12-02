Mecnun Otyakmaz: Artık tahammülümüz kalmadı

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, maçlarda yaşanan hakem hatalarını ve VAR sistemi ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Kırmızı-beyazlı ekibin Avrupa’da ve ligde almış olduğu sonuçları konuşmak istediğini ancak ligde her hafta yaşanan hakem hataları nedeniyle açıklama yapmak zorunda kaldıklarını kaydeden Otyakmaz, "Maçlarımızda maçın sonucuna etki eden önemli hakem hataları oluyor. Bu da Türk futbolu ve bizim adımıza üzüntü verici bir şey. Bu işin sorumluluğunda olan Rıza Çalımbay hocamız da yayıncı kuruluşun sistemine göre maçtan önce ve sonra açıklamada bulunuyor. Burada hocamızın ne söylediğine bakmamız lazım. Hocam hakem hatalarından bahsediyor. Bu hakem hataları yanlış mı? Akşam bütün futbol seveler bakıyor ki hocamızın söylediği pozisyonlar doğru. Her maçtan sonra çok fazla şikayet ediyormuş gibi bir ortam oluşması bu hataların bize yapılıyor olması gerçeğini değiştirmiyor. Neticede bize karşı bir takım hatalar yapılıyor" diye konuştu.

Rıza Çalımbay isyan etti: Bilerek yapıyorlar Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe’ye 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu."Beklemediğimiz bir gol yedik ve mağlup olduk"Çalımbay, “Maça iyi başladık, kötü oynamadık, tüm eksiklik ve sorunlara rağmen. Maçın sonuna doğru oyuncularımızın bazılarında yorgunluk başladı tabii. Onları da değiştirmeye çalıştık. Bakıldığında rakibe kolay pozisyonlar vermedik. Sadece bir tane beklemediğimiz bir gol yedik ve mağlup olduk. Bu normal, çünkü haftada üç tane maç oynuyorsunuz. Çok sakatımız ve hastamız var. Karantinadan çıkan arkadaşlarımız var. Böyle sıkıntıları yaşadığınızda eksik bir kadro ile oynamak zorunda kalıyorsunuz. Yeri olmayan arkadaşları başka yerlerde oynatıyorsunuz. Ama oynadığımız oyundan ben memnunum. Özellikle ilk yarı. İkinci yarı değim gibi bir yorgunluk vardı” diye konuştu.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Kadromuzu doldurmak için top toplayıcı iki arkadaşı kadroya aldık." pic.twitter.com/6hmVKYjYco— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 30, 2020 “Bize haksızlık yapılıyor”Maçın hakemine tepki gösteren Çalımbay, “Ben geçtiğimiz hafta hakem arkadaşlarla ilgili konuşmayacağım demiştim. Yalnız sadece şunu söyleyeyim. Ben hiçbir zaman doğru olmayan veya yanlış olan bir şey konuşmadım. Bundan önceki maç olsun bu maç olsun maalesef bize haksızlık yapılıyor. Zaten biz Avrupa kupalarında gidiyoruz. Hiç kimseden manevi bir destek görmedik, kesinlikle görmüyoruz. Sivasspor’u ne yazan var ne çizen var. Sadece maçı küçücük yerlerde yazıyorlar. Hiçbir desteğimiz yok. Biz hem Türkiye hem de Sivas için oynuyoruz. Avrupa kupalarında alacağımız her puan Türkiye için çok önemli. Ama Türkiye liginde geçemediğimiz şey hakemler oluyor. Bugün (dün) verdikleri bariz ofsayt, yüzde yüz ofsayt. Bunun bir çok benzerleri var. Geriye dönük baksınlar. İptal edilmesi gerekirdi. Bekledik ama iptal edilmedi ve golü yedik. Konuştuğumuz zaman farklı oluyor. Konuşmayınca da olmuyor. Eğer hakemler bizim maçlarda bu kadar hata yapıyorlarsa bence bilerek yapıyorlar” diye konuştu. Rıza Çalımbay'dan sitem: O penaltıyı çözemiyorsan orada durmayacaksın



"İnsan hakemlerle ilgili şüpheye düşüyor"

’Hakem de insandır hata yapar’ anlayışı ile yıllardır hareket ettiklerini söyleyen Mecnun Otyakmaz, "Bunlar bizim hakemlerimiz. Hata yapacaktır. 1 yıl boyunca karşılıklı hataları aşağı yukarı bir birini telafi eder dolayısıyla çok adaletsiz ortam oluşmaz diye düşünüyorsunuz ama VAR sisteminde böyle bir opsiyonunuz yok. VAR sistemi net bir şekilde bu olayların gerçek sonucunu size veriyor. Buna rağmen hata olduğu zaman insanın keyfi kaçıyor. Büyük paralar ödeyerek kurduğumuz VAR sistemi, yine gelip bizi vuruyor. Hem parasını veriyoruz, hem mağduru oluyoruz. Taraftarımız bu konudan çok mustarip. Eskiden beri bir geleneğimiz var; taraftar, yönetim, teknik heyet, futbolcular birlik içinde mücadele ederken, bizim aramızda bile ayrılık söylemlerine sebep oluyor. Neden? ’Hatalara maruz kalıyoruz. Yönetim sesini çıkartmıyor. Gerekli açıklamaları yapmıyor’ diye. Biz, gerekli açıklamaların zamanı geldiği zaman yapılması gerektiğini düşünen yönetimiz. Federasyona huzurlu bir ortam sağlamak bizim görevimiz. Hakemlerimiz ve federasyonumuz huzurlu bir ortamda çalışsınlar ki daha adaletli olsunlar. Biz bu ortamı sağlamaya çalıştıkça her maçta hata ile karşılaşıyoruz. Göztepe maçında yediğimiz golden önceki ofsayttın tespit edilememesini ne ben, ne teknik heyet nede taraftarımız anlıyor. Anlayan varsa da beri gelsin. Artık bunların son bulmasını istiyoruz. Kendi ipimizi çeken VAR sistemine de para ödemek istemiyoruz. Bizim maçlarımıza gelecek ve VAR’ın başındaki hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor. İnsan şüpheye düşüyor. O ofsayttı nasıl tespit edemiyorsun. Kahve almaya falan mı gidiyorlar, ekranın başını mı bırakamıyorlar? anlayamıyorum. Hakem hatalarıyla ilgili çok fazla konuşmak istemiyoruz. İnşallah bir daha konuşmaya gerek duyduğumuz bir ortam oluşmaz. Kendi işimize gücümüzü bakarız" şeklinde konuştu.

Rıza Çalımbay'dan sitem: O penaltıyı çözemiyorsan orada durmayacaksın Rıza Çalımbay, son haftalarda yaşanan hakem hatalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 20 seneye yakın futbol oynadığını belirten Çalımbay "En fazla 3-4 kart görmüşümdür. Benim hakemlerle aram her zaman iyidir. Antrenörlük hayatına geçtiğiniz zaman takımını korumak zorundasın. Bizim söylediğimiz ve itiraz ettiğimiz şeylerin hepsi doğru. Biz, yanlış veya hak etmediğimiz bir şey için mücadele etmiyoruz. Biz, hiçbir zaman hakem hatasından puan kazanmadık ama hakem hatalarından çok puanımız gitti" diye konuştu.Rıza Çalımbay'dan hakem isyanı: Bana 'İzledim' dedi, nerede izledin?"Sivasspor'un hakkını koruyacağız"Hakemlerin VAR'ı iyi kullanmadığını söyleyen Çalımbay, "Şimdiki hakemlerin önünde VAR duruyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en başarılı hakemlerinden biri VAR'ın başında duruyor ve Fatih Karagümrük maçındaki penaltı pozisyonunu çözemiyorlar. Sen o penaltıyı çözemiyorsan orada durmayacaksın. VAR'daki arkadaşın da sahadaki arkadaşın da hatası var. Galatasaray maçında bu pozisyonun daha büyüğü vardı ama verilmedi penaltımız. Geçen sezon da bir sürü haksızlıklar oldu. Biz her zaman Demir Grup Sivasspor'umuzun hakkını koruyacağız. Haklıysak bazı şeyleri dile getirmeye hakkımız var. Kimseyi kırmadan yapıyoruz bunu" şeklinde konuştu.Hüseyin Göçek'e büyük tepki: Hakemliği bırakmalı"Hakemin hatasıyla puan almayı Allah nasip etmesin"Hakemlerle ilgili artık açıklamada bulunmayacağını belirten Çalımbay, "Hakem arkadaşlarımızla ilgili bir konuşma yapmayacağım. Hakemler VAR sistemi olmasına rağmen hata yapıyor. Bu da böyle devam edecek. Ben Rıza Çalımbay olarak, hiçbir hakem arkadaşımız, ‘Bunu yaptı, şunu yaptı’ diye konuşmak istemiyorum. Kendi işime bakacağım. Bir sürü sorun yaşıyoruz. Fatih Karagümrük maçında 9 tane eksikle maça çıktık. Mükemmel futbol oynadık. Hakem o penaltıyı verene kadar takımımız gayet iyiydi. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. 1 puan aldığımız için üzüldük tabii. Max Gradel son bölümde o golü atsa, belki maçı da kazanıp dönecektik. Ben kırıcı bir insan değilim. Hakem arkadaşları kötüleyerek puan almak istemiyoruz. İstemeyiz de Allah korusun. Bir takımın hakkını yiyip de hakemin hatasıyla puan almayı Allah nasip etmesin ama hakem arkadaşlarımız da bizim puanlarımızı vermesin kendi hatalarından dolayı. Benim istediğim bu. Geçen seneden beri Demir Grup Sivasspor'a inanılmaz hatalar yapıldı. Sivasspor; mütevazı ve kimseyi kırmayan bir camia. Nasıl bizim hakemlere saygımız varsa, hakemlerin de bize saygısı olması gerekiyor" dedi.Maç sonu isyan etti: Bu kadar basit mi ya!

"Hiçbir takıma karşı ön yargılı değiliz"

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın çok önemli bir futbol adamı olduğunu kaydeden Otyakmaz, şunları söyledi:

"Hocamız Türkiye hatta dünya çapında hem futbolculuğu hem de teknik direktörlüğü ile takdirleri kazanmış bir isim. Hocamızın açıklamalarının doğru olup olmadığına bakmak lazım. Hocamızın eleştirdiği pozisyonların hepsi akşam da televizyonda teyit ediliyor. Ne hocamız ne de biz hiçbir takıma karşı ön yargılı değiliz. Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı tepki aldı. Galatasaray maçındaki tepkisi doğru mu değil mi? Ona bakmak lazım. Ankaragücü maçında verilmeyen penaltımız, Çaykur Rizespor maçı yine öyle. Karagümrük maçında verilen olmayan penaltı bize bu açıklamaları yapmak zorunda bırakıyor. Hem federasyonumuzu hem de MHK’yi bir kez daha uyarma zorunda hissediyorum kendimi. Artık tahammülümüz kalmadı. Eğer yenileceksek hiçbir dış müdahil olmadan hakkımızla yenilmek istiyoruz."





"Artık herkes kendine çeki düzen vermeli"

VAR’ın doğru kullanılmadığını söyleyen Başkan Otyakmaz, "Hakemlerin içinde sanki bir hiyerarşi var. Her hakemin pozisyonuna her VAR hakemi sanki müdahale edemiyor gibi bir izlenim veriyorlar bize. Hakemlerin protokolü uygulamada istikrarlı olmadığını görüyoruz. Son oynadığımız Göztepe maçından 29 saniye önce bir ofsayt pozisyonu var ve bu VAR’ın matematiksel olarak tespit ettiği bir şey. VAR’ın başındaki hakem eğer bu çizgiyi çekmiyorsa burada bir problem var demektir ve VAR’ın uygulamasını yanlış anlamış demek ya da dilim varmıyor Artık herkes kendine çeki düzen vermeli. İşini hakkıyla yapmalı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.