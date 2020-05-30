SÜPER LİG

Mehmet Demirkol'dan 'yabancı sınırı' çıkışı: Almanları zengin etme projesi

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, yabancı sınırıyla ilgili sosyal medya hesabından dikkati çeken bir değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Spor yazarı ve beIN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol

Spor yazarı ve beIN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de 14 olan yabancı sayısını gelecek sezon 12’ye, sonraki sezonlarda da ikişer ikişer azaltıp 6+2’ye indirmek için çalışmalara başladığı iddia edildi. Konuyla ilgili Mehmet Demirkol'dan çarpıcı bir yorum geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirkol, "Yabancı sınırı eşittir Alman kulüplerini zengin etme projesi. 2 bin mark kazansın diye Almanya'ya yolladığın gurbetçinin oğlu için 2 milyon euro bonservis ver. Zekice" ifadelerini kullandı.


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