Mehmet Demirkol'dan 'yabancı sınırı' çıkışı: Almanları zengin etme projesi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de 14 olan yabancı sayısını gelecek sezon 12’ye, sonraki sezonlarda da ikişer ikişer azaltıp 6+2’ye indirmek için çalışmalara başladığı iddia edildi. Konuyla ilgili Mehmet Demirkol'dan çarpıcı bir yorum geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirkol, "Yabancı sınırı eşittir Alman kulüplerini zengin etme projesi. 2 bin mark kazansın diye Almanya'ya yolladığın gurbetçinin oğlu için 2 milyon euro bonservis ver. Zekice" ifadelerini kullandı.

Yabancı sınırı = Alman Kulüplerini zengin etme projesi. 2 bin mark kazansın diye Almanya'ya yolladığın gurbetçinin oğlu için 2 milyon euro bonservis ver. Zekice. — mehmet demirkol (@mehmetdemirkolb) 30 Mayıs 2020