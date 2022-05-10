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Menemenspor bu hafta veda edebilir

İzmir ekibi, 1. Lig’de deplasmanda Denizlispor’a 2-1 mağlup olarak kümede kalma umutlarını zora soktu.

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Haber Merkezi DHA
Menemenspor bu hafta veda edebilir
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Son olarak Altaş Denizlispor'a 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkarıp kümede kalma umutlarını çok azaltan Nasadoge Menemenspor, bu hafta kazanamazsa 3 yıldır yer aldığı lige veda edecek. Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek sarı-lacivertlilere kazanmak dahi yeterli olmayabilir.

Sıralamada 38 puanla 18. basamakta bulunan Menemenspor, Gençlerbirliği'ni yenip rakipleri Altınordu ve Boluspor'un kaybetmesini bekleyecek. Altınordu bu hafta İzmir'de küme düşen Balıkesirspor'u konuk ederken, Beypiliç Boluspor ise Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen MKE Ankaragücü'ne misafir olacak.

Altınordu maçından 3, Boluspor ise 1 puan dahi alsa Menemenspor'a kazanmak bile yeterli olmayacak.

Sarı-lacivertliler rakiplerinin alacağı sonuçlara göre TFF 2. Lig'in yolunu tutacak. Tek şansı galibiyet olan Menemenspor, Gençlerbirliği'ne yenilirse ya da rakibiyle berabere kalırsa rakiplerinin sonuçları ne olursa olsun matematiksel olarak küme düşecek.

Altınordu ve Boluspor'un yenilmesi durumunda ise Menemenspor'un şansını sürdürmesi için mutlak 3 puanı alması gerekecek. Böyle bir tabloda düğüm son haftaya kalacak.

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