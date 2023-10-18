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Spor

Merih Demiral'dan Filistin'e destek mesajı

Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Filistin için dayanışma mesajı verdi.

12:45 . 18/10/2023 Çarşamba
AA
Merih Demiral

Merih Demiral

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Filistin için dayanışma mesajı verdi.


Kuran-ı Kerim'deki İbrahim Suresi'nin 42. ayetini İngilizce olarak sosyal medya hesabından paylaşan milli futbolcu, "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! O sadece, onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözleri dehşetten dışarı fırlayacak." ifadelerine yer verdi.


Merih Demiral yaptığı paylaşımda, Filistin bayrağı ve dua emojisi kullandı.

Merih Demiral'ın paylaşımı




#Merih Demiral
#Filistin
#İsrail
#Al Ahli
9 dakika önce
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