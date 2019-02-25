SERİE A

Merih Demiral'ı Serie A maçında yıkan pozisyon

Alanyaspor'un devre arasında İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya sattığı Merih Demiral, yeni takımında çıktığı ilk maçta göz doldurdu. Milli futbolcunun 1-1 biten SPAL karşılaşmasında bir golü de sayılmadı. 20 yaşındaki savunma oyuncusunun bu pozisyonu İtalya'da tartışma çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merih Demiral, İtalya Serie A'da ilk kez forma giydi.

Merih Demiral, İtalya Serie A'da ilk kez forma giydi.

İtalya Serie A ekibi Sassuolo'nun Alanyaspor'dan transfer ettiği Merih Demiral, yeni takımındaki ilk maçında takdir alan bir performans sergiledi. Milli futbolcu 1-1 biten karşılaşmada bir de gol attı ancak mücadelenin hakemi bu pozisyonda 'elle oynama var' gerekçesiyle iptal kararı verdi.

Merih Demiral, sezon başında Sporting Lizbon'dan Alanyaspor'a kiralanmıştı. Akdeniz ekibi devre arasında sözleşmedeki opsiyon maddesinden faydalanarak 3.5 milyon euro karşılığında Merih Demiral'ın tüm haklarını almıştı. 20 yaşındaki savunmacı sonrasında ise 7 milyon euro karşılığında Sassuolo'ya imza atmıştı.

Merih Demiral'ın İtalya'da tartışma çıkartan gol pozisyonu;

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