Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transferinde bilinmeyen detay
Galatasaray'ın Ocak ayından bu yana görüştüğü ve büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş'ın son anda fikir değiştirip Fenerbahçe'ye imza atması spor kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Peki Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'la anlaşmışken neden Fenerbahçe'yi tercih etti? Konuya ilişkin bilinmeyen detayı futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni bir krize neden olan Mert Hakan Yandaş'ın transferine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Sivasspor'da yıldızı parlayan oyuncunun ilk aşamada Galatasaray'a transfer olacağı sonrasında ise Fenerbahçe'ye imza attığı haberleri basında yer aldı. Peki buna sebep olan detay neydi?
Tecrübeli futbol adamı Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş transferini bitirdiğini ancak peşinatı ödemediğini söyledi. Bundan dolayı Fenerbahçe'nin de transferi tamamlayabildiğini belirtti.
İşte Rıdvan Dilmen'in Mert Hakan Yandaş transferine dair sözleri;
"Galatasaray peşinatını ödeseydi Galatasaray'da olacaktı Mert Hakan. Peşinatı yatırmadılar Fenerbahçe aldı. Bunda ne var?"
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