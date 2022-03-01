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Mert Hakan Yandaş'tan maç çıkışı Arda Güler'e: Gel ben seni götüreyim

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçının ardından stat çıkışında yürürken gördüğü genç takım arkadaşı Arda Güler'i arabasına alarak ailesinin yanına bıraktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mert Hakan Yandaştan maç çıkışı Arda Gülere: Gel ben seni götüreyim
Yolda gördüğü takım arkadaşını arabasına aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Arda Güler, Hatayspor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı.

Slavia Prag maçında teknik direktör İsmail Kartal'ın yedek soyundurduğu ve oyuna girdikten sonra büyük beğeni toplayan 17 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer aldı.

Maça ilk 11'de başlayan Arda, 66. dakikada yerini Mert Hakan'a bıraktı.
Maça ilk 11'de başlayan Arda, 66. dakikada yerini Mert Hakan'a bıraktı.

Arda Güler'i maç çıkışı Mert Hakan bıraktı

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından Arda Güler'i takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş ailesinin yanına götürdü.

Otopark çıkışında Arda'yı gören Mert Hakan, genç futbolcuyu aracıyla evine bırakmak istedi. Arda'yı "Nereye gidiyorsun sen? Gel ben seni götüreyim" diyerek arabasına alan Mert Hakan, genç oyuncuyu ailesinin yanına bıraktı.

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