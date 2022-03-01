Mert Hakan Yandaş'tan maç çıkışı Arda Güler'e: Gel ben seni götüreyim

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Arda Güler, Hatayspor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı.
Slavia Prag maçında teknik direktör İsmail Kartal'ın yedek soyundurduğu ve oyuna girdikten sonra büyük beğeni toplayan 17 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer aldı.
Arda Güler'i maç çıkışı Mert Hakan bıraktı
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından Arda Güler'i takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş ailesinin yanına götürdü.
Otopark çıkışında Arda'yı gören Mert Hakan, genç futbolcuyu aracıyla evine bırakmak istedi. Arda'yı "Nereye gidiyorsun sen? Gel ben seni götüreyim" diyerek arabasına alan Mert Hakan, genç oyuncuyu ailesinin yanına bıraktı.
Fenerbahçe'de 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrası Mert Hakan Yandaş, genç takım arkadaşını görünce kendisini eve bırakma teklifinde bulundu. pic.twitter.com/D3ItAemYUR
Fenerbahçe'de 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrası Mert Hakan Yandaş, genç takım arkadaşını görünce kendisini eve bırakma teklifinde bulundu. pic.twitter.com/D3ItAemYUR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 1, 2022