Mesut Özil'den sakatlık açıklaması: Çok üzgünüm

Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan ve sedye ile sahadan ayrılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sağlık durumunu hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 32 yaşındaki futbolcu, "Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum💛💙🙏🏼 pic.twitter.com/q52UBJXvpz REKLAM March 5, 2021