Mete Gazoz okçulukta olimpiyat şampiyonu oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli’yi 6-4 yenen milli okçumuz Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Tarihi bir başarıya imza atan Mete Gazoz, Tokyo 2020’de ilk altın madalya alan Türk sporcu olurken okçulukta Türkiye’ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandırmış oldu. 29 Temmuz’da Yumenoshima Okçuluk Alanı’nda yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels’i, 2. tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack’ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti. Milli okçu, dün son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth’u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki milli okçumuz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD’li Brady Ellison’u eledi ve yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa’yı mağlup ederek finalist olan Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli ile altın madalya maçına çıktı.

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10 puanlık atış madalya getirdi

Takımda Londra 2012’de altın madalya alan, dünya ve Avrupa şampiyonu rakibi karşısında Mete Gazoz finale iyi başlayamadı. İlk set 26 puan atan Mete, rakibinin 29’a ulaşmasıyla 2-0 geriye düştü. İkinci set 28-28’lik eşitlikle tamamlanınca sporcular 1’er puan aldı. 3. seti 27-26 alan Mete, genel skorda 3-3 beraberliği sağladı. 29-29 sona eren 4. setin ardından genel skor 4-4 oldu. Kazanan sporcunun olimpiyat şampiyonu olacağı 5. sete Mete 9, Nespoli ise 8 atarak başladı. İki sporcu da ikinci atışlarında 10 puanı buldu. Son atışında 10 puan atan Mete, rakibinin atışını beklemeden genel skorda 6-4 üstünlük kurarak altın madalyaya uzandı. Tokyo’da İstiklar Marşı’mızı dinleten Mete Gazoz, Olimpiyat Köyü’nde delegasyon, antrenör ve milli sporcular tarafından alkışlarla karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda şampiyon olarak Türkiye’ye okçulukta ilk madalyayı getiren Mete Gazoz’u telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla milli okçu ile görüştü. Mete Gazoz’u tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizleri çok duygulandırdın. Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Türk milletinin okçu bir torunu olarak tarih yazdın. Gözlerim yaşlı olarak o son oku atmanı izledim. Tebrik ediyorum” diye konuştu.

Spor psikoloğu istedi, Bakan Kasapoğlu tribüne çıkmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor psikoloğunun önerisi üzerine Mete Gazoz’un final karşılaşmasını tribünden seyretmedi. Funal öncesi Yumenoshima Okçuluk Alanı’na gelen Bakan Kasapoğlu, psikolog Cem Doğuhan Gizep’in önerisi üzerine tribüne çıkamadı. Karşılaşmayı kapalı bir alanda takip eden Bakan Kasapoğlu, müsabakanın sona ermesiyle tribüne gelerek Mete’nin şampiyonluğuyla büyük sevinç yaşadı. Mete Gazoz’un karşılaşmalarını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de yerinde izledi.

Gözümüz aydın olsun

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020’de erkekler klasik yay bireyselde altın madalya kazanan Mete Gazoz’un tarih yazdığını söyledi. Milli okçumuza sarılarak tebrik eden Kasapoğlu, “Olimpiyatlardaki ilk madalyamızı Mete tarih yazarak getirdi. İnşallah yolumuz açık. Gözümüz aydın olsun, tüm milletimize selam olsun. İnşallah yeni madalyalarla bu aziz milleti sporcularımız sevindirmeye devam edecek” dedi.

5 yıl önce dediğini yaptı

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Klasik yay bireyselde olimpiyat şampiyonu olan Mete Gazoz, 9 Ağustos 2016 yılında attığı tweet sosyal medyayı salladı. Tarihe geçen sporcumuz Rio 2016olimpiyatları sonrası “Daha çok çalışıp 2020’de Tokyo’dan altın madalya ile döneceğim” paylaşımını yapmıştı. Mete Gazoz sözünü tuttu ve 5 yıl sonra ülkemize altın madalya kazandırdı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’na Türk kafilesinin en genç sporcusu olarak giden ve organizasyondan sonra Tokyo’da madalya sözü veren Mete Gazoz, “Rio 2016’dan sonra Tokyo’da altın madalya kazanacağım diye Türk halkına bir söz verdim. Bu sözümü tuttum. Geçen 5 yıl boyunca çok çalıştım, madalya kazanmak için her şeyi yaptım ve sonunda madalyayı boynuma taktım. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı. 2016’dan sonra Avrupa ve dünya rekorları kıran milli okçu, dünya sıralamasında 3. sıraya yerleşti. İki dünya kupası birinciliği, bir Avrupa ikinciliği ve bir dünya kupası üçüncülüğü bulunan Mete Gazoz başarılarına olimpiyat madalyasını da ekledi.

Okçuluk tarihimizde bir ilk

Milli okçumuz Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya alarak Türk okçuluğunun olimpiyatlardaki ilk madalyasını getiren sporcu oldu. Okçuluk, Türkiye’ye olimpiyatlarda madalya getiren 7. branş oldu. Türkiye, olimpiyatlarda kazandığı toplam 93 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarında geldi. Okçulukta alınan başarıyla toplam madalya sayısı 94’e, madalya getiren branş sayısı da 7’ye yükseldi. Mete Gazoz aynı zamanda Türkiye’de olimpik sporcu yetişmesi yönünde çalışmalar yapan P&G’nin Olimpik Anneler projesinin sporcusu. Milli okçunun başarısıyla gurur duyduklarını belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu olimpik branşları desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.