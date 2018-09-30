Metin Tekin: Ljajic ciddi bir frikik ustası

Beşiktaş'ın sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Metin Tekin, siyah-beyazlı takımda Quaresma'nın frikikleri Adem Ljajic'e bırakması gerektiğinden bahsetti.

Tekin'in Sabah'taki yazısında yer alan ilgili bölümü şöyle;

"Quaresma birlikte oyundan zaman zaman uzaklaşıp bireyselliği öne çıkarabiliyor ama hala oyunu çözmede önemli bir unsur. Yine de bence artık frikikler Adem Ljajic de geldikten sonra sahibini bulmalı. Bu da yavaş yavaş olacaktır sanırım. Quaresma çok iyi frikik kullanır diyemeyiz ama bildiğimiz Adem Ljajic ciddi bir frikik ustası."

Maç sonu Vodafone Park'ta ilginç an Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 yendiği maçın ardından Vodafone Park'ta ilginç bir an yaşandı. Siyah-beyazlı tribünler adını haykırarak maç sonu Adem Ljajic'ten üçlü yapmasını istedi ancak Boşnak asıllı futbolcu bu talebe karşılık vermedi. Bunun üzerine taraftara üçlüyü Quaresma çektirdi. Ljajic'in taraftarın isteğini anlayamadığı, kimse ortaya gitmeyince Quaresma'nın üçlüyü çektirdiği ifade edildi.Taraftar Adem Ljajic’i istedi, üçlüyü Quaresma çektirdi. pic.twitter.com/4NcFlLE9U1— Çağdaş Sevinç (@cagdassevinc) 29 Eylül 2018

Şenol Güneş'ten abisine sert yanıt Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, geçtiğimiz günlerde yerel bir gazeteye kendisi hakkında röportaj veren abisi Zekeriya Güneş'le ilgili de şunları ifade etti:Abim beni aramadı. Kahvede otururken konuşmuştur. Her insanın düşüncelerine saygım vardır. Benimle ilgili konuşulur ondan sonra bana 'Sen ne diyorsun' diye sorulur. Abim benim tezgahımı mı hazırlıyor, benim menajerim değil. 1,5 senedir gitsin-kalsın diye bir kampanya var. 2 senedir bu nifak tohumlarını atanlar yorumlarına devam ediyor. Ben bu işe başlarken rapor aldım, herkesin rapor almasını tavsiye ediyorum.Şenol Güneş'in abisi Zekeriya Güneş, verdiği röportajda deneyimli çalıştırıcının sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılabileceğini dile getirmişti.Şenol Güneş'in ağabeyinden flaş açıklama

Babel maç sonu sitem etti Beşiktaş'ta Babel, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçı sonrası Vodafone Park'ın zeminiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Kramponlarının toprağa bulanmış halini yayınlayan Hollandalı futbolcu "Son iki sezondaki zemini çok özledim" ifadelerini kullandı.İşte Babel'in Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı o paylaşım;

Şenol Güneş maçın yıldızını açıkladı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Kendi sahamızda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Genel olarak kazanmayı hak eden takımdık. Rakip de kendi çapında hızlı hücumla etkili olmaya çalıştı. Moral ve güven olarak da önde olunca 2-0 kazandık. Rakibin önde iyi oyuncuları var ama güven kaybı olunca zaman zaman düşebiliyorlar. Bizim için kazanmış olmak iyi oldu” dedi.Medel’den övgü dolu sözlerle bahseden deneyimli teknik adam, “Sakatlıklar nedeniyle eksiklerimiz olabilir ama sahaya eksik çıkmıyoruz. Elimizdeki oyuncuların sahada ne verdiği önemli. Medel, sahanın yıldızıydı. Bütün mesele koşmak, mücadele etmek, takım adına bir şeyler vermek. Sürekli gol yiyen bir takım olarak gol yememek de önemliydi” diye konuştu.Güneş, cümlelerini şöyle tamamladı:“Beşiktaş, ciddi ve adalet duygusu fazla olan bir aile takımı. Sevgiyi, saygıyı gösteren, doğruları fazla olan bir takımız. Kendi doğrularımızla, kendi oyunumuzla başarılı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.